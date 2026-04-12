La selecció s’assegura altra final mundialista
El combinat femení jugarà hui la gran final de manito davant el País Basc, mentre que els xics disputaran les semifinals de llargues decisives
La selecció de la Comunitat Valenciana afronta aquest diumenge l’última jornada de l XI Campionat del Món de Pilota a Mà que s’està celebrant a Mendoza (Argentina).
El combinat dirigit per Juanma Garrido i Víctor Bueno disputarà hui la final de manito femení, la modalitat autòctona argentina.
D’altra banda, el grup masculí disputarà les semifinals de llargues.
Manito femení
Pel que fa al manito femení, la parella formada per Ana i Victoria va obtindre la classificació per a la final després de deixar en el camí al Regne Unit i Xile.
En l’eliminatòria de quarts de final, el duo valencià es va imposar amb autoritat per 21-11 contra les britàniques.
Molt més treballat va estar el bitllet per a la final, ja que l’equip de Xile va posar en moltes dificultats a les valencianes. Ana i Victoria no van tindre un bon inici de semifinal, amb un 10-3 en contra, però van aconseguir equilibrar el marcador i la partida se’n va anar a 25 punts.
Finalment, el triomf per 25-24 permet a la selecció femenina lluitar pel seu primer títol en l’última de les modalitats d’aquest Mundial, contra la sempre complicada selecció del País Basc.
Pel que fa a la categoria masculina, al tancament d’aquesta edició la selecció havia de disputar els quarts de final contra Xile.
Modalitat de llargues
La primera fase de la selecció valenciana a la modalitat de llargues no va tindre més incidències a banda de la tempesta que va caure la nit anterior i que va deixar la canxa banyada, fet que va endarrerir l’inici de la primera partida.
Tant en el duel contra l’Equador com en l’enfrontament davant l’Argentina, els valencians es van imposar amb sengles contundents 6-0 i van accedir a semifinals sense complicacions, a l’espera de rival al tancament d’aquesta edició.
El nostre combinat té dipositades les últimes esperances d’aconseguir un títol en aquest Mundial en la ‘modalitat reina’, dominada per la Comunitat Valenciana en les últimes cites internacionals.
