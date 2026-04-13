El campionat del món de llargues posa la 'cirereta' al Mundial d’Argentina
Conclou la cita mundialista com a subcampions absoluts en xics i terceres en xiques amb un balanç d’un or, una plata i quatre bronzes
La Selecció Valenciana posa punt i final a la seua participació al XI Mundial de Pilota a Mà de Mendoza (Argentina) amb la consecució del campionat del món de llargues gràcies al triomf en semifinals davant Argentina (6-1) i a la gran victòria en la final davant Països Baixos (6-3).
Una medalla d’or que sap a glòria després d’un campionat del món on el combinat valencià masculí ha finalitzat com a subcampió al còmput global de la competició i on l’equip femení ha conclós amb la medalla de bronze en tota la competició.
En l’última jornada, la millor per als valencians i valencianes amb tres medalles, a més d’obtenir el metall d’or en llargues i revalidar el títol de campió del món de la modalitat, l’esquadra valenciana també va obtenir una plata i es va fer amb un bronze en manito femení i manito masculí, respectivament.
En manito masculí, Puchol II i Seve es van desfer del Regne Unit per 21 a 7 en una partida redona dels jugadors professionals d’escala i corda i de raspall. En manito femení, Ana i Victoria van jugar la final davant País Basc i, tot i una gran partida de les dos campiones de raspall, van caure 21 a 7 davant la parella basca i es van haver de conformar amb la plata.
Amb tot, la Selecció Valenciana ha aconseguit la medalla d’or en la modalitat de llargues masculí amb protagonisme per a Giner, Nacho, Pere Roc II, Puchol II, José Luis, Diego i Sergi; una medalla de plata en manito femení amb Ana i Victoria al front; i quatre medalles de bronze en les modalitats de manito masculí, one wall femení, joc internacional masculí i joc internacional femení.
Un campionat del món que, tot i ser positiu, ens baixa un xicotet escalafó en referència al X Mundial d’Alzira, celebrat en 2023, on la Selecció Valenciana va aconseguir el campionat del món en la categoria masculina i el subcampionat en la categoria femenina.
