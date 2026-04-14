La selecció continua en el podi mundial
El títol en llargues masculines, la modalitat reina, manté al combinat de la Comunitat Valenciana a l'avantguard de la pilota a mà internacional després del Campionat del Món d'Argentina.
Els xics tornen a casa amb dos bronzes en joc internacional i manito, a banda de l'or en llargues, mentre que les xiques es penjaren la plata en manito i van ser terceres en la resta de modalitats
Un or, una plata i cinc bronzes és el balanç de la selecció de la Comunitat Valenciana en l'XI Campionat del Món de Pilota a Mà, que es va tancar el diumenge en Mendoza (Argentina).
La selecció masculina va retindre el títol de llargues gràcies al seu triomf a la final davant els Països Baixos per 6-3, després d'una participació immaculada en aquesta modalitat.
En joc internacional, els valencians es van adjudicar el bronze després d'un clar triomf per 6-1, també davant els Països Baixos, després que el País Basc els deixara fora de la final.
Pel que fa al manito, la modalitat autòctona, Argentina ens va superar en semifinals, però el bronze no es va escapar davant el Regne Unit.
L'única modalitat no la selecció valenciana no ha tastat medalla ha sigut el one Wall, on ell britànics es van imposar en la partida pel tercer lloc.
Per la seua part, la selecció femenina va aconseguir una treballada plata en la modalitat de manito. L'ajustadíssima victòria en semifinals davant Xile (25-24) va permetre lluitar pel títol davant el País Basc, que es va imposar amb autoritat en el duel decisiu.
A les tres altres modalitats les xiques també van sumar medalla. En joc internacional, les nostres van refrendar el seu tercer lloc en la fase regular amb un triomf per 6-1 davant Italia en la lluita pel bronze.
Quant a llargues, la selecció va certificar la tercera posició, el mateix que en one wall, on el duel pel tercer lloc del podi es va aconseguir davant el Regne Unit.
Valoració
Segons Juanma Garrido, cap del cos tècnic de la selecció, "hem vist que tots els equips venen cada volta més preparats i cada volta és més difícil aconseguir un títol o una medalla en qualsevol modalitat. L'anàlisi és molt positiu en general, tant en xics com en xiques".
"Hem de valorar l'actitud de tots i totes, ja que disputar un Mundial és molt complicat, es juga a quatre modalitats en uns poc dies i ens hem d'adaptar a elles, a les instal·lacions i a la resta de seleccions", va afirmar Garrido poc després de tancar la participació valenciana en la cita mundialista.
Per la seua part, Diego, el jugador d'Onda, "en general ha sigut un campionat complicat, hem competit en totes les modalitats. Ens va faltar un puntet de sort en joc internacional, una modalitat clau per poder aconseguir el títol".
Parlant del títol de llargues, Diego va destacar que la selecció valenciana "és molt forta tant a les banques com al rest i s'ha demostrat en totes les partides".
Puchol II va formar part, junt a Seve, de la parella que va signar el bronze en manito: "Jugant com se juga en pilota de goma i en els dos 'frares', l'experiència és positiva. N'hi havia dos rivals molts forts, l'Argentina i el País Basc, i hem pogut assegurar el bronze".
Per últim, Victoria es va mostrar "contenta, perquè ho hem donat tot. Hem d'estar orgulloses del nostre joc i intentarem fer-ho molt millor en la próxima ocasió".
Classificació absoluta per categories
En la classificació absoluta per categories, que suma els punts aconseguits en cada modalitat (4 per l'or, 2 per la plata i 1 pel bronze), la Comunitat Valenciana ha finalitzat subcampiona en xics, per darrere del País Basc.
Pel que fa a la categoria femenina, les valencianes han acabat terceres, acompanyades en el podi pel País Basc i els Països Baixos.
- La imagen de la vergüenza y que saca los colores al Valencia CF. ¡No te la pierdas!
- Topuria: “Somos la promotora número dos del mundo y es cuestión de tiempo que seamos la número uno”
- Gourlay cambia su postura sobre el director deportivo en el Valencia CF
- Jean Montero gana el gran duelo dominicano en Málaga
- Muriqi deja helados a Valencia CF, Elche CF y Levante UD. ¡Así está el descenso!
- Parte médico de Eray Cömert: tiempo de baja y alternativas del Valencia CF
- Corberán y la plantilla del Valencia reviven al monstruo de Meriton
- Lucas Beltrán: 'Es una mierda