Faura segueix l'estela de Montserrat en El Corte Ingés de galotxa
Massalfassar i Albuixech també sumaren el triomf en la quarta jornada de Primera carrer
La quarta jornada del Campionat Autonòmic Trofeu El Corte Inglés 2026 en Primera carrer ha deixat una actuació destacada dels equips de Faura, Massalfassar, Albuixech i Montserrat, que s’han imposat en els seus respectius enfrontaments d’aquest cap de setmana.
Les úniques victòries fora de casa de la jornada van ser per a Faura i Monserrat, els dos primers classificats. Els faurers es van desfer per un clar 25 a 70 d’Ovocity Marquesat i ja acumula 9 punts.
Així mateix, Lanzadera Montserrat A també va aconseguir una victòria ampla davant RK Palanca Fontestad Foios A per 30 a 70, i reforça les seues aspiracions al campionat com a líder amb 11 punts.
Per la seua banda, Massalfassar i Albuixech també van sumar la victòria en una Primera Carrer que està sent molt exigent, de fet, ara mateix, entre tecer i sèptim hi ha un punt de diferència. Els massalfassins van vèncer a casa 70 a 55 al CPV Borbotó mentre que els albuixequers van superar també a casa a Nou Splay Quart de les Valls per 70 a 40. Ambdós guanyadors acumulen 6 punts mentre que els dos conjunts perdedors arriben als 5 punts.
Tot en un puny i ja arribem a la cinquena jornada, que deixarà enfrontaments entre Borbotó i Montserrat dissabte a les 18:30 hores, entre Massalfassat i Foios el dissabte a les 17:30 hores i també entre Marquesat i Albuixech i entre Faura i Quart de les Valls el diumenge a les 17:30 hores.
Pel que fa a la modalitat en trinquet, la màxima categoría va arrancar amb els clars triomfs de La Baronia, Faura i Manises, que comanden la classificació igualats a 3 punts.
El CPV La Baronia es va imposar amb molta autoritat a Gabriel Luna Massalfassar B per 70-15 a la partida celebrada a Algimia d'Alfara.
Per la seua part, també a Algimia, Lairabas Invers. Faura F va superar a Trinquet de Torrent per 70-25.
L'únic equip que va obtindre un triomf a domicili va ser Caixa Popular Manises, que va sumar 3 punts a casa de Traverauto Riba-roja (45-70).
A la pròxima jornada, la segona, Manises i La Baronia es veuran les cares al trinquet maniser. Faura jugarà a Massalfassar i Torrent rebrà a Riba-roja.
La Baronia B ja és finalista de la lliga d'escala i corda
La 28ª Lliga d'escala i corda Trofeu Diputació de València 2026 ja coneix al primer finalista a la primera categoria. La Baronia B es va imposar al CPV Moncada per 60-30 a la partida de tornada, jugada a Massalfassar, i va confirmar la seua superioritat, després del 60-10 de l'anada, disputada a Algímia d'Alfara.
L'altre finalista eixirà de la semifinal entre La Baronia A i Disid Alfara del Patriarca. Al duel d'anada els de La Baronia s'imposaren també per 60-10. La partida de tornada està prevista per aquest dissabte a les 10:30 hores al trinquet d'Alfara.
Els finalistes de les cinc categories del campionat es jugaran els respectius títols els dies 25 i 26 d'abril en el trinquet d'Algímia d'Alfara.
La Pobla CIMA-Alfafar i El Puig A lideren el Parelles de frontó
El 39é Campionat Autonòmic de frontó parelles Trofeu Diputació de València 2026 va arrancar a Primera Cap de Setmana amb dos partides jugades i una ajornada.
El duel ‘fratricida’ entre els dos equips del Puig es va resoldre amb triomf per a la formació A, la de Moro i Alejandro per 41-31 contra Saúl i Carlos Piquer.
El primer líder de la competició és La Pobla CIMA-Alfafar, que es va imposar en la seua visita a Almussafes per 41-25 davant l'equip local.
La partida entre Almenara i Quart de Poblet va quedar ajornada per la participació d’Adrián de Quart al Mundial d’Argentina amb la selecció Valenciana.
La segona jornada enfrontarà a Quart de Poblet contra El Puig A. La Pobla CIMA - Alfafar rebrà jugarà a casa contra Almenara i El Puig B rebrà a Almussafes
- Una de las tres españolas elegidas en el draft, renuncia a la WNBA
- El salto de David Otorbi
- Más problemas para el Valencia CF y el Levante UD: El ritmo de la permanencia es el más alto desde 2008
- El Valencia CF 'celebra' la victoria del Atlético de Madrid en Champions League
- Un exjugador del Valencia CF se cuela en La Isla de las Tentaciones
- Bombazo en el próximo rival del Valencia Basket en Euroliga
- Esto es lo que cobrarán Awa Fam y Raquel Carrera en EEUU
- Topuria: “Somos la promotora número dos del mundo y es cuestión de tiempo que seamos la número uno”