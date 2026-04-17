PILOTA A L'ESCOLA

La Trobada de Pilota a l’Escola de Silla reuneix a prop de 700 alumnes

16 centres educatius participen en la segona Trobada de Primària de 2026 del programa

Trobada de Pilota a l’Escola de Silla

Trobada de Pilota a l’Escola de Silla

Ver galería

Gran foto de familia de xiquets i xiquetes participants en la Trobada de Silla. / FEDPIVAL

FEDPIVAL

Silla

Prop de 700 alumnes van prendre part aquest dijous a la segona Trobada de Primària de Pilota a l’Escola de 2026.

El Poliesportiu Municipal de Silla va reunir a l’alumnat de 4t curs de Primària per a participar en una nova jornada de pilota i diversió dins del programa de la Generalitat Valenciana, a través de la seua Direcció General de l’Esport, que porta en marxa des de l’any 2005.

Els xiquets i xiquetes de 4t curs de 16 centres de les poblacions d’Albal, l'Alcúdia, Algemesí, Alzira, Benifaió, Catarroja, Loriguilla, Picanya, Silla, Sollana i València van ser els i les protagonistes de la jornada des de les 9:30 hores.

La cita va comptar amb la presència de la tinent d’alcaldia del regidor d’Esports de l’Ajuntament de Silla, Benigno Bodón, i la regidora d’Educació, Laura Millán, que van estar recorrent les diferents pistes i espais d’oci habilitats per a l’ocasió.

Els centres participants a la Trobada de Pilota a l’Escola de la Silla van ser:

Grupo Educativo San Luis de València, Santos Patronos Escuela Viva d'Alzira, CEIP San Blas d'Albal, CEIP Paluzié de Catarroja, CEIP Trullàs de Benifaió, CEIP Mare Nostrum de València, CEIP Les Comes de L’Alcúdia, CEIP Verge del Pilar d'Algemesí, CEIP Reis Catòlics de Silla, Fundació Educativa José Gras de Benifaió, CEIP Bertomeu Llorens i Royo de Catarroja, CEIP López Marco de Sollana, CEIP W.A. Mozart de Loriguilla, CEIP Ausiàs March de Picanya, CEIP Santa Bàrbara de Benifaió i Col·legi Sagrada Família de Silla.

La propera Trobada es celebra el pròxim dimarts 21 d‘abril, al Poliesportiu Municipal d’Ontinyent, en la tercera cita del curs 2025/26 del programa.

