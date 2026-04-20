Els equips de Seve i Myriam guanyen el Trofeu Mancomunitat de la Ribera Alta

Erika, Myriam i Isabel es van emportar per 25-05 el títol en raspall femení, mentres que Vercher i Seve ho van guanyar en la final masculina.

Finalistes del Trofeu Mancomunitat de la Ribera Alta 2026. / FEDPIVAL

FEDPIVAL

Guadassuar

El Trofeu Mancomunitat de la Ribera 2026 es va tancar este diumenge amb les finals de raspall masculí i femení en el trinquet de Guadassuar. Erika, Myriam i Isabel van superar a 25-05 a Vanessa, Natalia i Marina en la primera partida, mentres que Vercher i Seve es van emportar el títol després de guanyar a Ian, Murcianet i Momparler per 25-10.

Erika, Myriam i Isabel guanyen el Trofeu Mancomunitat de la Ribera Alta. / FEDPIVAL

El tercer lloc del Trofeu Mancomunitat de la Ribera Alta en raspall femení va ser per a Maria, Júlia i Anabel, que es van imposar per 25-10 a Clara, Mireia i Laura en el trinquet de Castelló. Més complicat van tindre el bronze Iván i Canari, que van aconseguir en l'últim joc superar a Terrades II, Lorja i Marc Ortega (25-20).

Raspall femení

En la final de raspall femení, el trio roig va començar des del dau generant molts problemes amb Erika. Les blaves no podien fer front i perdien un primer joc molt sòlid de les campiones. Vanessa va agafar una mica més de confiança des del traure per a igualar la partida, però va ser l'únic que va poder aconseguir malgrat intentar-ho en tots ells. Natalia tractava de tancar tots els espais però Myriam i Isabel sempre trobaven el lloc per a fer els quinzes. Les roges anaven sumant jocs amb algunes dificultats. Erika encara estava eixint d'una lesió llarga i s'anava fent de nou al trinquet. Les dos jugadores de l'Alqueria d'Asnar al costat d'Isabel s'emportaven de forma merescuda el títol amb un contundent marcador.

Erika trau des del dau a Guadassuar. / FEDPIVAL

Final masculina

La segona partida va començar amb el trio en el dau. Ian es tirava l'equip a l'esquena i permetia que tant Murcianet com Momparler remataren fàcil el quinze per a fer-se amb el primer joc. Vercher no es va quedar arrere amb la seua potència per a igualar un joc en el qual Seve encara no estava participatiu. Dos jocs després, amb el 10-10 en el marcador, Seve va començar a dominar sense contemplacions per a trencar des de la resta. Els rojos havien fet el més difícil i des del dau van afermar l'avantatge amb dos jocs (20-10). El trio no trobava la fórmula amb un Momparler més desdibuixat que com punter no podia entrar tant en joc. Vercher i Seve aconseguien sempre superar al punter i al mitger rival. Murcianet tractava també de contrarestar però la partida es va decantar finalment per a la parella (25-20).

Seve en l'aire la torna de volea. / FEDPIVAL

El lliurament de trofeus va estar a càrrec de la presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Paqui Momparler; la vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana, Susana Martínez; i l’alcalde de Guadassuar, Vicente Estruch.

Paqui Momparler, presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Alta, lliura els trofeus a Vercher i Seve. / FEDPIVAL

Salva Palau i Gimeno jugaran la final de la Copa Diputació d’Alacant

Salva Palau i Gimeno (Ondara) van aconseguir este diumenge en el trinquet d'Orba el bitllet a la gran final de la Copa Diputació d’Alacant 2026. La parella que representa a l'Ajuntament d'Ondara va materialitzar la primera victòria aconseguida en l'anada derrotant per segona vegada a Pere Roc II i Nacho (La Nucia) per 60-50. L'eliminatòria va transcórrer amb igualtat fins al 30-30, però els blaus van aconseguir distanciar-se en el marcador amb una ratxa de cinc jocs consecutius. Els rojos ni molt menys van baixar els braços contrarestant amb quatre seguits. Amb VAL-NET per a acabar l'eliminatòria, els blaus van patir per a tancar la partida, que es va decantar de pilota parada (60-50).

