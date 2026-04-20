Els equips de Seve i Myriam guanyen el Trofeu Mancomunitat de la Ribera Alta
Erika, Myriam i Isabel es van emportar per 25-05 el títol en raspall femení, mentres que Vercher i Seve ho van guanyar en la final masculina.
El Trofeu Mancomunitat de la Ribera 2026 es va tancar este diumenge amb les finals de raspall masculí i femení en el trinquet de Guadassuar. Erika, Myriam i Isabel van superar a 25-05 a Vanessa, Natalia i Marina en la primera partida, mentres que Vercher i Seve es van emportar el títol després de guanyar a Ian, Murcianet i Momparler per 25-10.
El tercer lloc del Trofeu Mancomunitat de la Ribera Alta en raspall femení va ser per a Maria, Júlia i Anabel, que es van imposar per 25-10 a Clara, Mireia i Laura en el trinquet de Castelló. Més complicat van tindre el bronze Iván i Canari, que van aconseguir en l'últim joc superar a Terrades II, Lorja i Marc Ortega (25-20).
Raspall femení
En la final de raspall femení, el trio roig va començar des del dau generant molts problemes amb Erika. Les blaves no podien fer front i perdien un primer joc molt sòlid de les campiones. Vanessa va agafar una mica més de confiança des del traure per a igualar la partida, però va ser l'únic que va poder aconseguir malgrat intentar-ho en tots ells. Natalia tractava de tancar tots els espais però Myriam i Isabel sempre trobaven el lloc per a fer els quinzes. Les roges anaven sumant jocs amb algunes dificultats. Erika encara estava eixint d'una lesió llarga i s'anava fent de nou al trinquet. Les dos jugadores de l'Alqueria d'Asnar al costat d'Isabel s'emportaven de forma merescuda el títol amb un contundent marcador.
Final masculina
La segona partida va començar amb el trio en el dau. Ian es tirava l'equip a l'esquena i permetia que tant Murcianet com Momparler remataren fàcil el quinze per a fer-se amb el primer joc. Vercher no es va quedar arrere amb la seua potència per a igualar un joc en el qual Seve encara no estava participatiu. Dos jocs després, amb el 10-10 en el marcador, Seve va començar a dominar sense contemplacions per a trencar des de la resta. Els rojos havien fet el més difícil i des del dau van afermar l'avantatge amb dos jocs (20-10). El trio no trobava la fórmula amb un Momparler més desdibuixat que com punter no podia entrar tant en joc. Vercher i Seve aconseguien sempre superar al punter i al mitger rival. Murcianet tractava també de contrarestar però la partida es va decantar finalment per a la parella (25-20).
El lliurament de trofeus va estar a càrrec de la presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Paqui Momparler; la vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana, Susana Martínez; i l’alcalde de Guadassuar, Vicente Estruch.
Salva Palau i Gimeno jugaran la final de la Copa Diputació d’Alacant
Salva Palau i Gimeno (Ondara) van aconseguir este diumenge en el trinquet d'Orba el bitllet a la gran final de la Copa Diputació d’Alacant 2026. La parella que representa a l'Ajuntament d'Ondara va materialitzar la primera victòria aconseguida en l'anada derrotant per segona vegada a Pere Roc II i Nacho (La Nucia) per 60-50. L'eliminatòria va transcórrer amb igualtat fins al 30-30, però els blaus van aconseguir distanciar-se en el marcador amb una ratxa de cinc jocs consecutius. Els rojos ni molt menys van baixar els braços contrarestant amb quatre seguits. Amb VAL-NET per a acabar l'eliminatòria, els blaus van patir per a tancar la partida, que es va decantar de pilota parada (60-50).
