El Trofeu Villarreal CF d’escala i corda professional arriba a la desena edició
La competició es disputarà els dies 24 d’abril i 1 de maig i reunirà a 11 dels millors jugadors de l’escala i corda professional.
L’acte de presentació es va celebrar aquest divendres a l’Estadi de la Ceràmica amb la presència de jugadors del Villarreal CF i els pilotaris que disputaran el campionat
La Federació de Pilota Valenciana i el Villarreal CF van presentar aquest divendres el X Trofeu Villarreal CF d’escala i corda professional en la sala de premsa de l’Estadi de la Ceràmica. Els millors jugadors de la modalitat es mesuraran en el trinquet ‘Salvador Sagols’ de Vila-real el divendres 24 d’abril per disputar les semifinals i el següent divendres, 1 de maig, per afrontar la final i la partida pel tercer lloc.
Presentació
L’acte va comptar amb la presència de la coordinadora del programa de Responsabilitat Social Corporativa ‘Endavant’, Paloma Masó; i el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines; el regidor d’Esports de l’Ajuntament de Vila-real, Jesús Madrigal, així com futbolistes de la primera plantilla del Villarreal CF com Alfonso Pedraza i Pape Gueye; i els jugadors que competiran en el trofeu.
Vicent Molines va destacar el suport del club groguet a la pilota: “Per a la Federació de Pilota Valenciana és molt gratificant tindre este trofeu perquè dona molta rellevància al nostre esport. Eixa combinació d'esport tradicional i futbol posa de referència la pilota a nivell d'imatge i destaca sobretot el compromís que té el Villarreal CF amb les nostres tradicions. Vull reiterar l'agraïment a la Fundació Endavant Esports per la seua predisposició cada any”. A més, el president afegia que “és un dels trofeus més importants del calendari i per a fer comarca tindrem també un jugador de la província com Diego, campió de Llargues en el Mundial de l'Argentina”.
Des del club groguet, en paraules de Paloma Masó, “Este trofeu representa la figura de José Manuel Llaneza que va apostar fermament per este esport. Tenim un campionat de molt de nivell amb jugadors com Puchol II que des del primer moment va estar al nostre costat i és un habitual del campionat, o a Diego, que representa a la nostra província”.
Xus Madrigal, destacava la dinamització esportiva i social que aporta el club a la ciutat. “Gràcies a una institució com el Villrreal CF no només ens centrem en la localitat en el primer equip, sinó en tot el que comporta al voltant. Tot el treball que fan per a motivar que tots els esports de la ciutat siguen més grans i tinguen cabuda. En esta presentació sempre m'agrada recordar a Llaneza, un apassionat de la pilota, i m'agradaria tindre un record per a ell perquè és una persona que ha marcat l'esdevenir d'este campionat".
Calendari i protagonistes
El campionat està compost per quatre equips i les semifinals es jugaran el divendres 24 d’abril. A les 17.00 hores, José Salvador i Nacho s’enfrontaran a l’equip format per Diego d’Onda, Conillet i Monrabal II. El resto d’Onda valorava un any més la seua participació en el campionat: “Estic molt content de continuar jugant un any més este trofeu. És molt especial per a mi, que soc de la província i tinc el suport de la Fundació del Villareal CF”.
Una vegada finalitzada aquesta eliminatòria es jugarà la segona semifinal. Marc, Àlvaro Gimeno i Bueno es veuran les cares contra Puchol II, Javi i Carlos. El resto de Vinalesa agraïa el suport del club groguet: “Vull agrair al Villareal CF per ajudar-nos amb eixa projecció que han tingut sempre d'ajudar a la pilota. És un orgull per a nosaltres i ens dona major visibilitat tant a nivell nacional com internacional”.
Tant la gran final com la partida pel tercer lloc es disputaran el divendres 1 de maig, també en el trinquet Salvador Sagols de Vila-real, a partir de les 17:00 hores. El premi per al campió d’escala i corda serà de 3.000 euros, i de 1.500 euros per al subcampió, mentre que el tercer classificat s’embutxacarà 750 euros.
