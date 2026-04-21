Montserrat, Faura, Massalfassar i Albuixech sumen al Corte Inglés de galotxa
La Baronia, Riba-roja i també Faura s'imposen a Primera trinquet
La cinquena jornada del Campionat Autonòmic Trofeu El Corte Inglés 2026 de galotxa en Primera carrer ha tornat a deixar partides desiguals i actuacions contundents, amb les victòries per a CPV Albuixech, Lanzadera Montserrat, Electrofassar Massalfassar i Mobles Guillén Faura.
El CPV Albuixech va aconseguir un triomf sòlid en la seua visita a Ovocity Marquesat, on es va imposar per un marcador de 40 a 70.
També va destacar la victòria de Lanzadera Montserrat, que continua mostrant-se molt fiable després de superar a domicili al CPV Borbotó per 45 a 70. Els montserraters es mantenen com a líders amb 14 punts.
Per la seua banda, Electrofassar Massalfassar va signar una de les actuacions més contundents de la jornada en vèncer amb claredat a RK Palanca Fontestad Foios A per 70 a 20. Els guanyadors queden tercers amb 9 punts mentre que els perdedors baixen a la cinquena plaça amb els 6 punts que ja tenien.
Finalment, Mobles Guillén Faura també va protagonitzar una victòria clara davant Nou Splay Quart de les Valls per 70 a 15. Els de Faura van dominar amb autoritat una partida sense massa història i confirmen la seua segona plaça al campionat amb 12 punts.
Pel que fa a la màxima categoria de trinquet, la segona jornada va deixar victòries per a Lairabas Invers. Faura F i CPV La Baronia, que continuen marcant el ritme en aquest inici de competició, i l’estrena del seu caseller de triomfs de Traverauto Riba-roja.
Una de les partides més clares de la jornada va tindre lloc entre Gabriel Luna Massalfassar B i Lairabas Invers. Faura F, amb un contundent triomf visitant per 15 a 70. L’equip de Faura es va mostrar molt superior des del primer moment i ja acumula dos victòries en les dos partides de fase regular disputades pel que és colíder amb 6 punts.
L’altre equip que està al capdavant de la classificació amb els mateixos punts que els faurers és CPV La Baronia, que va tornar a sumar un nou triomf, aquesta vegada davant Caixa Popular Manises per un marcador de 40 a 70. Compten també amb sis punts i són els dos únics equips invictes de la categoria.
També va destacar la victòria de Traverauto Riba-roja en la seua visita a la canxa del Trinquet de Torrent, en una partida competida, com indica el marcador final de 55 a 70. Els de Riba-roja van saber aprofitar els moments clau per acabar decantant el duel al seu favor i sumar els dos primers punts mentre que els torrentins van haver de conformar-se amb un punt a casa.
