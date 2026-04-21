La Pobla CIMA Alfafar i El Puig marquen el ritme al parelles de frontó
Almenara, Alfara B, Montserrat, Alcàsser A i Alzira destaquen a la categoria femenina
La segona jornada del 39é Campionat Autonòmic de frontó per parelles Trofeu Diputació de València 2026 en Primera cap de setmana ha deixat victòries per als equips de Bvalve El Puig A, Bvalve El Puig B i La Pobla CIMA Alfafar.
Una de les partides més igualades de la jornada es va viure entre CPV Quart de Poblet A i Bvalve El Puig A, amb triomf visitant per un ajustat 40 a 41. Els del Puig es van fer amb el punt final per emportar-se una victòria molt competida i que reparteix els punts. Els puigencs són segons amb 5 punts mentre que els quartans són quarts amb 1 punt i una partida pendent.
També va destacar la victòria de Bvalve El Puig B, que es va imposar amb autoritat davant el CPV Almussafes per 41 a 25. Els locals es van mostra sòlids i efectius durant tota la partida, i són tercers amb tres punts després de sumar el primer triomf.
A més a més, La Pobla CIMA Alfafar va completar la jornada amb un triomf clar davant el CPV Almenara per 41 a 21. L’equip local va dominar el duel des de l’inici i se situa líder en solitari amb 6 punts.
Quant a la categoria Femenina CPV Almenara, CPV Alfara del Patriarca B, Lanzadera Montserrat, CPV Alcàsser A i Alzira Ràdio C.
Al grup A, el CPV Almenara es va imposar per 41 a 18 davant Justo Ballester Meliana i se col·loquen com a líder en solitari del grup A amb 4 punts.
A més a més, el CPV Alcàsser A també va aconseguir una meritòria victòria fora de casa davant el CP Castelló per un igualat 34 a 41 i es col·loca segon amb 3 punts.
Pel que fa al grup B, Lanzadera Montserrat va mostrar un gran nivell per a vèncer amb autoritat al CPV Quart de Poblet per 41 a 18. També va sumar un triomf treballat el Disid Alfara del Patriarca B, que va superar al CPV Alcàsser B per un marcador de 31 a 41.
Finalment, Alzira Ràdio C va protagonitzar una de les actuacions més contundents de la jornada en superar al CPV Guadassuar A per 41 a 12, en un enfrontament dominat clarament per les alzirenyes que són líders amb 6 punts.
