700 alumnes gaudeixen a Ontinyent i Agost de Pilota a l’Escola
18 centres educatius van participar en les Trobades de Primària celebrades el dimarts i el dijous als poliesportius ontinyentí i agoster
El passat dimarts, El Poliesportiu Municipal d’Ontinyent va acollir la tercera de les Trobades de Primària de Pilota a l’Escola 2026. 350 alumnes de 4t curs de Primària van participar en una jornada de pilota i diversió dins del programa de la Generalitat Valenciana, a través de la seua Direcció General de l’Esport, que porta en marxa des de l’any 2005.
Xiquets i xiquetes de 4t curs de 10 centres de les poblacions d’Agullent, Albaida, Alcàntera de Xúquer, Càrcer, Castelló, Llocnou de Sant Jeroni, Manuel i Ontinyent van ser els i les protagonistes de la jornada durant tot el matí.
Centres
Els centres participants a la Trobada de Pilota a l’Escola de Canals van ser el CEIP Sant Vicent Ferrer d'Agullent, CRA Riu Vernissa de Llocnou de Sant Jeroni, CEIP Pare Gumilla de Càrcer, CEIP Maestro Carmelo Ripoll d'Ontinyent, CEIP Martínez Valls d'Ontinyent, CEIP Cervantes d'Alcàntera de Xúquer, CEIP Covalta d'Albaida, CEIP La Solana d'Ontinyent, CEIP Severí Torres de Castelló i CEIP Pintor Estruch de Manuel.
Per la seua part, ahir dijous, el Poliesportiu Municipal d’Agost va celebrar la quarta de les Trobades de Primària de Pilota a l’Escola 2026, la primera a la província d’Alacant. 350 alumnes de 4t curs de Primària de 8 centres de les poblacions d’Alacant, Callosa de Segura, Crevillent i Elx es van reunir per primera volta a la instal·lació agostera per practicar el nostre esport autòcton.
La cita va comptar amb la presència de l’alcalde de l’Ajuntament d’Agost, Juanjo Castelló, i el regidor d’Esports, Ramón Martínez, que van estar recorrent les diferents pistes i espais d’oci habilitats per a l’ocasió.
Agost
Els centres participants a la Trobada de Pilota a l’Escola d’Agost van ser: Escuela Infantil Aire Libre d'Alacant, CEIP Ramon Llull d'Elx, CEIP San Fernando d'Elx, CEIP Rodolfo Tomás Samper de l'Altet, CEIP La Marina d'Elx, CEIP Antonio Machado de Torrellano-Elx, CEIP La Paz de Callosa de Segura i CEIP Escoles Noves de Crevillent.
19 Trobades de Primària
El calendari de Trobades del nivel de Primària de 2026 continuarà aquest dimarts 28 d’abril al Poliesportiu Municipal de Massalfassar, amb la cinquena Trobada del curs.
Enguany s'ha augmentat el número de trobades, passant de les 11 de 2025 a 19 en 2026. S’han duplicat les trobades en la provincia de Castelló, on es faran a Benicarló, Xilxes i dos en Casteló de la Plana. Alacant passa de 4 a 6, amb totes les Trobades programades en instal·lacions de pilota valenciana. Per la seua part, València bota de 5 a 9 jornades.
L’objectiu d’aquesta pujada en el número de Trobades és apropar les seus als centres educatius participants per tal d’evitar, dins el posible, els desplaçaments llargs.
Per a les 19 trobades, que es celebren lloc entre el 26 de març i el 4 de juny, s'han inscrit quasi 200 centres de tot el territori amb una participació estimada d'uns 8.000 alumnes que jugaran més de 2.000 partides.
