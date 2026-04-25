Dénia designa els campions de la Copa Diputació d’Alacant 2026

Aquest diumenge se celebra a partir de les 9:45 hores la final de raspall femení entre els equips de Victoria i Myriam i de Anabel, Fanni i Mireia

A les 11:15 hores se disputa el títol d’escala i corda entre la parella d’Ondara, Salva Palau i Gimeno, i el trio de Pedreguer – masymas Supermercats, Giner, Jesús i Carlos

Salva Palau i Gimeno intentaran guanyar el títol representant a l'Ajuntament d'Ondara

Salva Palau i Gimeno intentaran guanyar el títol representant a l'Ajuntament d'Ondara / Fedpival

El trinquet ‘El Rovellet’ de Dénia acull el diumenge de matí les grans finals de la XIII Copa Diputació d’Alacant d’escala i corda i de la V Copa Diputació d’Alacant de raspall femení. La primera de les finals en disputar-se serà la de raspall femení, a partir de les 9:45 hores. Des de les 11:15 hores podrem veure la final d’escala i corda amb les càmeres d’À Punt en directe.

L’emoció es viurà des de primera hora del matí amb la partida inaugural, la gran final de la V Copa Diputació d’Alacant de raspall femení entre la parella formada per Victoria i Myriam, i el trio integrat per Anabel, Fanni i Mireia, on Anabel i Mireia han entrat en substitució d’Ana, que se perdrà la partida per lesió.

Jesús colpeja la vaqueta durant les semifinals, acompanyat de Giner i Carlos.

Jesús colpeja la vaqueta durant les semifinals, acompanyat de Giner i Carlos. / Fedpival

La parella, va vèncer en semifinals a Érika, Natalia i Amparo per un ajustat 25 a 20 i haurà de mostrar el seu millor joc per a derrotar al trio d’Anabel, Fanni i Mireia Badia, un trio de tres jugadores veteranes que ocupen molt d’espai a la canxa i a qui serà difícil fer un quinze.

Fanni, que és actual campiona junt amb Irene i Mar, va jugar amb Ana abans de la seua lesió, i va superar 25 a 15 al trio de Maria Enguix, Mar i Júlia en semifinals. Ara s’haurà d’adaptar a aquest canvi d’equip en tota una final que promet ser emocionat.

Victoria i Myriam, durant les semifinals de la V Copa Diputació d’Alacant

Victoria i Myriam, durant les semifinals de la V Copa Diputació d’Alacant / Fedpival

Copa Diputació d’Alacant d’escala i corda

Tot seguit, tindrà lloc la final de la tretzena edició Copa Diputació d’Alacant d’escala i corda amb cinc pilotaris que han superat dos rondes abans d’arribar a la gran final. L’equip representant de l’Ajuntament d’Ondara, format per Salva Palau i Gimeno, va guanyar en quarts de final a la parella de Francés i Conillet (Orba) i en semifinals a Pere Roc II i Nacho (La Nucia) abans de plantar-se en la gran final.

Per la seua part, el trio de Giner, Jesús i Carlos (Ajuntament de Pedreguer – masymas Supermercats) es va fer amb el triomf en quarts de final davant la parella d’Alejandro i Javi, i en semifinals, contra el trio de José Salvador, Héctor i Monrabal II per a aconseguir el bitllet a la final.

Fanni s'haurà d'adaptar al trio amb Anabel i Mireia durant la gran final.

Fanni s'haurà d'adaptar al trio amb Anabel i Mireia durant la gran final. / Fedpival

Per tant, se viurà un enfrontament entre dos equips que arriben en una ratxa formidable i promet ser un espectacle de final. Dos equips amb restos molt poderosos i passadors com Salva Palau i Giner que buscaran alçar un títol que és sempre dels més especials de l’any.

La localitat de Dénia repartirà sort, viurà un gran espectacle de pilota valenciana i designarà als nous campions i campions de la Copa Diputació d’Alacant 2026.

