La Baronia B revalida el títol de la Lliga d’escala i corda
El trinquet d’Algímia d’Alfara va coronar també a Riba-roja i a tres equips de Massamagrell a les cinc finals de la 28ª edició
Les finals de la 28a Lliga d’escala i corda Trofeu Diputació de València 2026, disputades al trinquet d’Algímia d’Alfara, van ser molt intenses i disputades. Ja tenim campions amb protagonisme per al CPV La Baronia i el CPV Massamagrell, grans dominadors de les finals.
En Primera categoria, Paredes Grup CPV La Baronia B va tornar a demostrar la seua superioritat revalidant el títol després d’imposar-se amb claredat a Paredes Grup CPV La Baronia A per 60 a 35 davant el seu públic. L’equip campió va marcar diferències després del iguals a 30 i no va donar opcions als seus rivals en el tram final de la partida.
En Segona, Casa Planes Massamagrell A es va proclamar campió en superar el CPV Quart de Poblet per un igualat 60 a 50 en una partida molt disputada, que es va decidir en els últims jocs gràcies a l’encert dels massamagrellencs.
El domini del club de l’Horta Nord també es va fer evident en Tercera categoria, on Baterías 4R Massamagrell B es va imposar a Baterías 4R Massamagrell C per 60 a 50 en un duel ‘fratricida’ molt igualat, que va caure del costat de l’equip B. Així, el CPV Massamagrell, és l’únic club que s’ha fet en dos títols en aquestes finals.
En Quarta categoria, el CPV Massamagrell A va aconseguir l’entorxat amb solvència després de vèncer al CPV Torrent E per un tanteig de 60 a 30. Pel que fa a la categoria cadet, el CPV Riba-roja es va adjudicar el campionat amb autoritat en derrotar el CPV Alzira per 50 a 10.
Els premis i condecoracions per als equips guanyadors i subcampions van ser entregats per Ernest Buralla, alcalde d’Algímia d’Alfara; Francesc Mateu, alcalde d’Estivella; Javier Escrig, regidor d’Alfara la Baronia; Amparo Asensi, regidora d’Algímia d’Alfara; Marisa Melià, regidora d’Algímia d’Alfara; i Pasqual Balaguer, vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana.
