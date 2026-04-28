La Baronia B revalida el títol de la Lliga d’escala i corda

El trinquet d’Algímia d’Alfara va coronar també a Riba-roja i a tres equips de Massamagrell a les cinc finals de la 28ª edició

Héctor de Massamagrell i Pablo de Borriol, amb el Xato d'Almenara, campions de la Lliga 2026.

Héctor de Massamagrell i Pablo de Borriol, amb el Xato d'Almenara, campions de la Lliga 2026. / Fedpival

FEDPIVAL

Les finals de la 28a Lliga d’escala i corda Trofeu Diputació de València 2026, disputades al trinquet d’Algímia d’Alfara, van ser molt intenses i disputades. Ja tenim campions amb protagonisme per al CPV La Baronia i el CPV Massamagrell, grans dominadors de les finals.

En Primera categoria, Paredes Grup CPV La Baronia B va tornar a demostrar la seua superioritat revalidant el títol després d’imposar-se amb claredat a Paredes Grup CPV La Baronia A per 60 a 35 davant el seu públic. L’equip campió va marcar diferències després del iguals a 30 i no va donar opcions als seus rivals en el tram final de la partida.

En Segona, Casa Planes Massamagrell A es va proclamar campió en superar el CPV Quart de Poblet per un igualat 60 a 50 en una partida molt disputada, que es va decidir en els últims jocs gràcies a l’encert dels massamagrellencs.

Per segon any seguit el CPV La Baronia va celebrar el campionat i el subcampionat de Primera.

Per segon any seguit el CPV La Baronia va celebrar el campionat i el subcampionat de Primera. / Fedpival

El domini del club de l’Horta Nord també es va fer evident en Tercera categoria, on Baterías 4R Massamagrell B es va imposar a Baterías 4R Massamagrell C per 60 a 50 en un duel ‘fratricida’ molt igualat, que va caure del costat de l’equip B. Així, el CPV Massamagrell, és l’únic club que s’ha fet en dos títols en aquestes finals.

Massamagrell superà a Quart de Poblet en Segona.

Massamagrell superà a Quart de Poblet en Segona. / Fedpival

En Quarta categoria, el CPV Massamagrell A va aconseguir l’entorxat amb solvència després de vèncer al CPV Torrent E per un tanteig de 60 a 30. Pel que fa a la categoria cadet, el CPV Riba-roja es va adjudicar el campionat amb autoritat en derrotar el CPV Alzira per 50 a 10.

El duel entre les dos formacions de Massamagrell en Tercera va ser per a l'equip C.

El duel entre les dos formacions de Massamagrell en Tercera va ser per a l'equip C. / Fedpival

Massamagrell completà el triplet amb el títol de Quarta davant Torrent.

Massamagrell completà el triplet amb el títol de Quarta davant Torrent. / Fedpival

Els premis i condecoracions per als equips guanyadors i subcampions van ser entregats per Ernest Buralla, alcalde d’Algímia d’Alfara; Francesc Mateu, alcalde d’Estivella; Javier Escrig, regidor d’Alfara la Baronia; Amparo Asensi, regidora d’Algímia d’Alfara; Marisa Melià, regidora d’Algímia d’Alfara; i Pasqual Balaguer, vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana.

Riba roja guanyà a Alzira en la categoria cadet.

Riba roja guanyà a Alzira en la categoria cadet. / Fedpival

