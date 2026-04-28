Massalfassar esclata un any més amb les Trobades de Pilota a l’Escola
La cinquena sessió del curs 2025/26 va reunir a 450 alumnes de Primària de 14 centres educatius al Poliesportiu Municipal
El Poliesportiu Municipal de Massalfassar va acollir un any més les Trobades de Primària de Pilota a l’Escola 2026. 550 alumnes de 4t curs de Primària van participar en la cinquena edición del curs, dins del programa de la Generalitat Valenciana, a través de la seua Direcció General de l’Esport, que porta en marxa des de l’any 2005.
Xiquets i xiquetes de 4t curs de 14 centres de les poblacions d’Alboraia, Albuixech, Burjassot, Foios, la Pobla de Farnals, Losa del Obispo, Manises, Massalfassar, Massamagrell, Meliana i Vilamarxant van ser els i les protagonistes de la jornada durant tot el matí.
La cita va comptar amb la presència de l’alcalde de l’Ajuntament de Massalfassar, Robert Margaix, qui va estar recorrent les diferents pistes i espais d’oci habilitats per a l’ocasió.
Centres
Els centres participants a la Trobada de Pilota a l’Escola de Massalfassar van ser: CEIP Ausiàs March d'Alboraia, CEIP Cervantes d'Alboraia, CEIP Tomàs Albert d'Albuixech, CEIP Miguel Bordonau de Burjassot, CEIP Mare de Déu del Patrocini de Foios, CEIP Cervantes de la Pobla de Farnals, CRA La Serranía de Losa del Obispo, CEIP Vicente Nicolau Balaguer de Manises, CEIP Joan Fuster de Manises, CEIP Sant Llorenç Màrtir de Massalfassar, Colegio Sagrada Familia de Massamagrell, CEIP Virgen del Rosario de Massamagrell, Colegio Sagrado Corazón de Meliana i CEIP Horta Major de Vilamarxant.
19 Trobades de Primària
El calendari de Trobades del nivel de Primària de 2026 continuarà el dijous 30 d’abril al Poliesportiu Municipal de Dénia, amb la sisena cita del curs.
Enguany s'ha augmentat el número de trobades, passant de les 11 de 2025 a 19 en 2026. S’han duplicat les trobades en la provincia de Castelló, on es faran a Benicarló, Xilxes i dos en Castelló de la Plana. Alacant passa de 4 a 6, amb totes les Trobades programades en instal·lacions de pilota valenciana. Per la seua part, València bota de 5 a 9 jornades.
L’objectiu d’aquesta pujada en el número de Trobades és apropar les seus als centres educatius participants per tal d’evitar, dins el posible, els desplaçaments llargs.
Per a les 19 trobades, que tindran lloc entre el 26 de març i el 4 de juny, s'han inscrit quasi 200 centres de tot el territori amb una participació estimada d'uns 8.000 alumnes que jugaran més de 2.000 partides.
