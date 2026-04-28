Victoria-Myriam i Salva Palau-Gimeno guanyen la Copa Diputació d’Alacant
Les dos parelles van triomfar en el trinquet El Rovellet de Dénia després d'imposar-se en les finals per 25-00 en raspall femení i 60-50 en escala i corda
La Copa Diputació d’Alacant 2026 va celebrar les seues dos finals este diumenge en el trinquet El Rovellet de Dénia amb sengles triomfs per a les parelles. Victoria i Myriam van superar amb comoditat a Anabel, Fanni i Mireia per 25-00. En escala i corda la parida es va ajustar en el tram final però Salva Palau i Gimeno, representant a l'Ajuntament d'Ondara, van aconseguir frenar a Giner, Jesús i Carlos (Pedreguer - Masymas) per 60-50.
La final de raspall femení es va decidir de forma molt ràpida, amb Victoria i Myriam impecables contra el trio blau. Un equip que va tindre la baixa important d'Ana a última hora, que havia arribat a esta cita al costat de Fanni. La lesió de la resto de Beniparrell va passar factura a un equip que es va haver de recompondre amb l'arribada d'Anabel a la resta i Mireia com a puntera.
La reballada tampoc va somriure al trio, que va començar amb la parella en el dau. Victoria causava molts problemes amb la treta i Myriam tancava a les seus rivals. El primer joc va tindre color roig i les blaves van passar al dau, on Anabel va complir malgrat no estar acostumada a jugar en eixa posició. Els quinzes costaven de tancar, va ser el millor moment per a les subcampiones, passat eixe segon joc, les campiones ja no van perdonar més. Myriam acabava forçant l'error dels seus rivals mentres que Victoria no passava dificultats i apareixia cada vegada que superaven a la seua companya. La parella no va concedir absolutament res i va acabar tancant 25-00 el títol.
En escala i corda la final va començar amb la mateixa dinàmica que la seua predecessora. Després de dos primers jocs igualats, Salva Palau i Gimeno (Ondara) es distanciaven en el marcador amb el d'Alginet provocant errors en els seus rivals. El 15-30 no va deixar fora de la partida a Giner, Jesús i Carlos, que van retallar amb diversos jocs consecutius quan els rojos van perdre un poc de coordinació en el seu joc (30-35). Àlvaro Gimeno va tirar de la partida en eixe moment per a demostrar un gran nivell superant al trio amb molta confiança.
La distància en el marcador es va anar fins al 35-50 i res semblava frenar a la parella. Però els nervis i el factor psicològic va entrar en joc quan un bon Giner aconseguia ficar a l’equip en partida amb diversos colps complicats. Jesús i Carlos se sumaven aportant quinzes que van portar als seus al 45-50. El trio travessava el seu millor moment amb el de Murla alçant tres pilotes difícils, amb Jesús llançant-se a les lloses i Carlos tancant amb dos accions el quinze que posava el 50-50.
L'equip d'Ondara ja no estava còmode i la remuntada del trio semblava inevitable. Els nervis provocaven una bona acció seguida d'un error i en eixe tall delicat de la partida van saber resistir Salva Palau i Gimeno. El de Massalfassar no volia que se li escapara el títol i animava constantment al seu company, que va tindre diverses oportunitats per a tancar el VAL. De fet el trio va estar a un de posar-se per davant, però quan Salva Palau va aconseguir connectar amb la pilota, la final es va acabar decidint a favor del seu equip per 60-50.
En el lliurament de premis va estar el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines; l'alcalde d'Ondara, José Ramiro; el director gerent de Masymas-Supermercats, José Juan Fornés la regidora d’Esports de Pedreguer, Celia Mas; el regidor d’esports de Dénia; Valentín Alcalà; i el president del Club Pilota Valenciana de Dénia, Juanvi Llull.
