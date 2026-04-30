Bicorp guanya a Alzira i lidera la Lliga de raspall
Massamagrell, Dénia, Carlet Volea, Moixent i Ondara destaquen en la màxima categoría femenina
La 43a edició Lliga de raspall Trofeu Diputació de València 2026 va disputar partides de Primera masculina i Primera femenina el passat cap de setmana amb triomfs per als equips capdavanters en ambdós categories.
En Primera masculina, s’han disputat partides corresponents a la jornada 8 i a la jornada 9. En la 8, CPV Gavarda va vèncer ‘sabatera’ davant CPV Aielo de Malferit i es va col·locar amb 9 punts pels 4 amb que es queda l’equip perdedor.
Pel que fa a la partida de la jornada 9, Bicorp Es Raspall va vèncer en una partida molt igualada davant Clínica Agustí Alzira. Amb aquest resultat, els bicorins són líders amb 11 punts mentre que els alzirenys tenen 9, com Gavarda.
La desena i última jornada enfrontarà a segon i tercer, CPV Gavarda i Clínica Agustí Alzira per a decidir quin equip dels tres s’emporta la classificació de la fase regular.
PRIMERA FEMENINA
A la jornada 8 de Primera femenina, el protagonisme va ser per a Massamagrell, Dénia, Carlet Volea, Moixent i Ondara, que van sumar triomfs importants.
Al grup A, el CPV Massamagrell es va imposar amb autoritat a Justo Ballester Meliana B per 40 a 10, mostrant una gran regularitat i recuperant el coliderat junt amb Ajuntament de Beniparrell A amb 15 punts ambdós conjunts.
Pel que fa al grup B, el CPV Dénia, líder amb 22 punts, va aconseguir una victòria clara davant Justo Ballester Meliana A per 40 a 10.
Per la seua banda, Tapizados Calse Moixent Forn Llandete va superar Cooperativa El Progreso Bicorp per 25 a 40. Les moixentines són segones amb 21 punts.
frontarà a CPV El Genovés B contra Justo Ballester Meliana B i als dos primers, CPV Massamagrell A rebrà la visita de l’Ajuntament de Beniparrell A, dissabte a les 17:30 al trinquet d’Algímia d’Alfara.
Al grup B, se viuran els duels entre Justo Ballester Meliana A i Ondara Confecciones C. Ortiz el divendres a les 11 hores al trinquet d’Ondara; entre els dos primers també, Tapizados Calse Moixent Forn Llandete rebrà al CPV Dénia el divendres a les 18 hores; i entre CPV El Genovés A i Cooperativa El Progeso Bicorp aquest dijous a les 21 hores al trinquet del Genovés.
- Adiós al Valencia Basket previo pago de cláusula para la NCAA
- Los planes del Leeds con Largie Ramazani, el factor diferencial del Valencia en la segunda vuelta
- Los rumores vinculan al máximo goleador del Celtic con el Valencia
- El CTA confirma la injusticia con el Valencia: 'No fue penalti a Gayà' en Mallorca
- ¿El valencianismo quiere al Sevilla FC en Segunda?
- Nueva baja para el Atlético de Madrid en Mestalla
- El Valencia blinda al defensa que fichó del Mallorca adelantándose al FC Barcelona
- Más problemas de última hora para Simeone antes del Valencia CF - Atlético de Madrid: medio equipo está lesionado