Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram
Galotxa

Massalfassar, Quart, Faura i Marquesat colpegen en El Corte Inglés

Els faurers infligeixen la primera derrota a Montserrat, que segueix líder per un punt en Primera Carrer

TEMA 1 FOTO 1 Xispeta del CPV Marquesat. / FEDPIVAL

València

La sisena jornada de Primera Carrer del Campionat Autonòmic Trofeu El Corte Inglés de galotxa 2026 disputada el passat cap de semana ha deixat victòries per a Massalfassar, Quart de les Valls, Faura i Marquesat, que estrena el seu caseller.

Electrofassar Massalfassar va traure endavant una partida exigent davant el CPV Albuixech, resolta per un marcador de 45 a 70. Tot i la resistència local, els visitants van saber mantindre la regularitat per distanciar-se en el tram final i endur-se els tres punts que li apropen als dos primers amb 12 punts.

Molt més desigual va resultar el duel entre Nou Splay Quart de les Valls i el CPV Borbotó A, amb un clar 70 a 5. Els locals van dominar de principi a fi sense donar marge de reacció als visitants. Amb a victòria, els quarters són cinquens amb 8 punts.

Lanzadera Montserrat va patir la primera derrota del campionat a mans de Mobles Guillén Faura A. Els faurers es van acabar imposant per 60 a 70 en una partida que va exigir intensitat i encert en els moments clau i que va ser molt igualada entre dos equips favorits per a les rondes finals. Els montserraters se queden amb 15 punts líder i els de Faura són segons amb 14 punts.

Per últim, Ovocity Marquesat A va sumar una victòria treballada davant RK Palanca Fontestad Foios A per un tanteig de 55 a 70. Primera victòria per als d’Alfarp que són últims amb 2 punts mentre que els foiers se queden sisens amb 7 punts.

Pròxima jornada

La pròxima jornada serà la setena, la que marque l’equador de la competició i enfrontarà el dissabte a les 16:30 hores a Borbotó amb Faura; a les 17:00 hores jugaran Ovocity Marquesat A contra Massalfassar; i a les 17:30 hores, s’amidaran CPV Albuixech i Foios. Per al diumenge a les 10:00 horesquedarà el duel entre Quart de les Valls i Montserrat.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents