Massalfassar, Quart, Faura i Marquesat colpegen en El Corte Inglés
Els faurers infligeixen la primera derrota a Montserrat, que segueix líder per un punt en Primera Carrer
La sisena jornada de Primera Carrer del Campionat Autonòmic Trofeu El Corte Inglés de galotxa 2026 disputada el passat cap de semana ha deixat victòries per a Massalfassar, Quart de les Valls, Faura i Marquesat, que estrena el seu caseller.
Electrofassar Massalfassar va traure endavant una partida exigent davant el CPV Albuixech, resolta per un marcador de 45 a 70. Tot i la resistència local, els visitants van saber mantindre la regularitat per distanciar-se en el tram final i endur-se els tres punts que li apropen als dos primers amb 12 punts.
Molt més desigual va resultar el duel entre Nou Splay Quart de les Valls i el CPV Borbotó A, amb un clar 70 a 5. Els locals van dominar de principi a fi sense donar marge de reacció als visitants. Amb a victòria, els quarters són cinquens amb 8 punts.
Lanzadera Montserrat va patir la primera derrota del campionat a mans de Mobles Guillén Faura A. Els faurers es van acabar imposant per 60 a 70 en una partida que va exigir intensitat i encert en els moments clau i que va ser molt igualada entre dos equips favorits per a les rondes finals. Els montserraters se queden amb 15 punts líder i els de Faura són segons amb 14 punts.
Per últim, Ovocity Marquesat A va sumar una victòria treballada davant RK Palanca Fontestad Foios A per un tanteig de 55 a 70. Primera victòria per als d’Alfarp que són últims amb 2 punts mentre que els foiers se queden sisens amb 7 punts.
Pròxima jornada
La pròxima jornada serà la setena, la que marque l’equador de la competició i enfrontarà el dissabte a les 16:30 hores a Borbotó amb Faura; a les 17:00 hores jugaran Ovocity Marquesat A contra Massalfassar; i a les 17:30 hores, s’amidaran CPV Albuixech i Foios. Per al diumenge a les 10:00 horesquedarà el duel entre Quart de les Valls i Montserrat.
