El Puig, i La Pobla CIMA Alfafar dominen al frontó parelles
Alfara A, Alzira C, Guadassuar, Almenara i Montserrat sumen el triomf en categoria Femenina
La tercera jornada del 39é Campionat Autonòmic de frontó per parelles Trofeu Diputació de València 2026 en Primera va oferir triomfs per a Bvalve El Puig A, Bvalve El Puig B i La Pobla CIMA Alfafar, que continuen marcant el ritme de la competició. I sent els tres equips capdavanters.
Una de les partides més disputades es va viure entre el CPV Almussafes i Bvalve El Puig A, que es va resoldre per un ajustadíssim 40 a 41. El duel es va mantindre equilibrat fins als últims compassos, on els del Puig van saber gestionar millor els punts decisius per emportar-se la victòria per la mínima i repartir els punts.
També molt renyida va ser la partida entre el CPV Quart de Poblet i La Pobla CIMA Alfafar, amb triomf visitant per 38 a 41. L’enfrontament va estar marcat per la igualtat i la intensitat, però finalment l’equip visitant va imposar la seua eficàcia en els moments clau.
Per la seua banda, Bvalve El Puig B va aconseguir una meritòria victòria a domicili davant el CPV Almenara per 29 a 41. En altra partida igualada que s’emporta el conjunt visitant.
FEMENINA
La tercera jornada de la categoria Femenina d’aquest 39é Campionat Autonòmic de frontó per parelles Trofeu Diputació de València 2026 ha deixat protagonisme per a Alfara A, Alzira C, Guadassuar, Almenara i Montserrat, que van sumar victòries importants.
Un dels triomfs més destacats va ser el de Disid Alfara A, que es va imposar amb molta brega al CPV Alcàsser A per 41 a 27.
En l’altra partida del grup A, el CPV Almenara no va donar opcions al CP Castelló i es va endur la victòria per un contundent 11 a 41, que situa a les almenarenques com a primeres amb 7 punts pels 5 que acumula l’equip alfarer.
