Trofeu Villarreal CF

Puchol II, Javi i Carlos s'emporten el X Trofeu Villarreal CF

El trio s'imposà a Diego, Conillet i Monrabal II a la final celebrada al trinquet 'Salvador Sagols' per un clar 60-25. En la partida pel tercer lloc, José Salvador i Nacho van superar a Marc, Gimeno i Bueno per 60-25

Els jugadors van rebre un detall per part del club. / FEDPIVAL

Vila-Real

La desena edició del Trofeu Villarreal CF d'escala i corda es va tancar ahir al trinquet 'Salvador Sagols' de Vila-real amb la celebració de la gran final i la partida pel tercer lloc.

El campionat, organitzat per la Federació de Pilota Valenciana en col·laboració amb el Villarreal Club de Futbol, a través de la Fundació Endavant, i l'Ajuntament de Vila-real, va arrancar el passat divendres 24 d'abril amb la disputa de les semifinals.

El trinquet 'Salvador Sagols' de Vila-real es va omplir per gaudir de la gran final. / FEDPIVAL

Final

Aquest divendres, a la gran final, l'equip format per Puchol II, Javi i Carlos es va imposar amb molta autoritat a la formació de Diego, Conillet i Monrabal II per un clar 60-20.

Puchol II i Carlos. / FEDPIVAL

Com diu el resultat, la partida va tindre poca història, ja que el trio de Puchol II es va avançar a l'electrònic i va afrontar el duel amb molta més confiança i encert que els seus rivals.

Tot i els seus esforços, l'equip que vestia de roig no va aconseguir tancar cap joc i es va mostrar impotent davant el domini del conjunt blau marí.

Els campions s'embutxacaren així el primer premi, fixat en 3.000 euros, mentre que els subcampions van emportar-se 1.500 euros.

Diego, subcampió amb Conillet i Monrabal II. / FEDPIVAL

Bronze

Pel que fa a la lluita pel tercer lloc, l'enfrontament també va tindre un clar color, en aquest cas el blau clar de la parella formada per José Salvador i Nacho.

Nacho i José Salvador es van fer amb la tercera posició. / FEDPIVAL

El duo es va adjudicar el bronze en aquest X Trofeu Villarreal CF i els 750 euros de premi amb una victòria per 60-25 davant Marc, Gimeno i Bueno.

Marc, Gimeno i Bueno, davant una galeria plena. / FEDPIVAL

La partida va tindre un inici relativament equilibrat, però prompte es va decantar a favor de la parella, més sòlida i segura al trinquet vila-realenc.

L'equip amb samarreta negra no va baixar els braços, però es va mostrar impotent davant el bon joc de José Salvador i Nacho.

Entre partida i partida, els 11 pilotaris i els 2 feridors participants en aquesta desena edició del Trofeu Villarreal CF van rebre un detall per part del club 'groguet', consistent en una figura representativa d'una bota de futbol de color groc amb l'escut del Villarreal CF.

