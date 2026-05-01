La sisena Trobada de Pilota a l’Escola fa parada a Dénia
Més de 100 alumnes 4 centres educatius de la Marina Alta van participar en la segona cita del programa a la província d’Alacant
El Poliesportiu Municipal i el trinquet ‘El Rovellet’ de Dénia van ser aquest dijous l’escenari de l’estrena de les Trobades de Primària de Pilota a l’Escola 2026. 550 alumnes de 4t curs de Primària van participar en una jornada de pilota i diversió dins del programa de la Generalitat Valenciana, a través de la seua Direcció General de l’Esport, que porta en marxa des de l’any 2005.
Els xiquets i xiquetes de 4t curs de 4 centres de les poblacions de Beniarbeig, Dénia, el Poble Nou de Benitatxell i els Poblets van ser els i les protagonistes de la jornada. Els centres participants a la Trobada de Pilota a l’Escola de Dénia van ser: CEIP Santa Maria Magdalena del Poble Nou de Benitatxell, CEIP Benicadim de Beniarbeig CEIP Llebeig de Dénia i CEIP Ausiàs March dels Poblets.
19 Trobades de Primària
El calendari de Trobades del nivel de Primària de 2026 continuarà el dimarts 5 de maig al Poliesportiu Municipal de Tavernes de la Valldigna, altra de les cites habituals en els últims anys, en la que será la setena Trobada del curs 2025/26.
Enguany s'ha augmentat el número de trobades, passant de les 11 de 2025 a 19 en 2026. S’han duplicat les trobades en la provincia de Castelló, on es faran a Benicarló, Xilxes i dos en Casteló de la Plana. Alacant passa de 4 a 6, amb totes les Trobades programades en instal·lacions de pilota valenciana. Per la seua part, València bota de 5 a 9 jornades.
L’objectiu d’aquesta pujada en el número de Trobades és apropar les seus als centres educatius participants per tal d’evitar, dins el posible, els desplaçaments llargs.
Per a les 19 trobades, que tindran lloc entre el 26 de març i el 4 de juny, s'han inscrit quasi 200 centres de tot el territori amb una participació estimada d'uns 8.000 alumnes que jugaran més de 2.000 partides.
