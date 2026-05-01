La sisena Trobada de Pilota a l’Escola fa parada a Dénia

Més de 100 alumnes 4 centres educatius de la Marina Alta van participar en la segona cita del programa a la província d’Alacant

Foto de grup al trinquet 'El Rovellet' de Dénia / Fedpival

FEDPIVAL

El Poliesportiu Municipal i el trinquet ‘El Rovellet’ de Dénia van ser aquest dijous l’escenari de l’estrena de les Trobades de Primària de Pilota a l’Escola 2026. 550 alumnes de 4t curs de Primària van participar en una jornada de pilota i diversió dins del programa de la Generalitat Valenciana, a través de la seua Direcció General de l’Esport, que porta en marxa des de l’any 2005.

Els xiquets i xiquetes de 4t curs de 4 centres de les poblacions de Beniarbeig, Dénia, el Poble Nou de Benitatxell i els Poblets van ser els i les protagonistes de la jornada. Els centres participants a la Trobada de Pilota a l’Escola de Dénia van ser: CEIP Santa Maria Magdalena del Poble Nou de Benitatxell, CEIP Benicadim de Beniarbeig CEIP Llebeig de Dénia i CEIP Ausiàs March dels Poblets.

CEIP Benicadim de Beniarbeig / Fedpival

19 Trobades de Primària

El calendari de Trobades del nivel de Primària de 2026 continuarà el dimarts 5 de maig al Poliesportiu Municipal de Tavernes de la Valldigna, altra de les cites habituals en els últims anys, en la que será la setena Trobada del curs 2025/26.

Enguany s'ha augmentat el número de trobades, passant de les 11 de 2025 a 19 en 2026. S’han duplicat les trobades en la provincia de Castelló, on es faran a Benicarló, Xilxes i dos en Casteló de la Plana. Alacant passa de 4 a 6, amb totes les Trobades programades en instal·lacions de pilota valenciana. Per la seua part, València bota de 5 a 9 jornades.

CEIP Ausiàs March dels Poblets / SD

L’objectiu d’aquesta pujada en el número de Trobades és apropar les seus als centres educatius participants per tal d’evitar, dins el posible, els desplaçaments llargs.

CEIP Llebeig de Dénia / Fedpival

Per a les 19 trobades, que tindran lloc entre el 26 de març i el 4 de juny, s'han inscrit quasi 200 centres de tot el territori amb una participació estimada d'uns 8.000 alumnes que jugaran més de 2.000 partides.

CEIP Santa Maria Magdalena del Poble Nou de Benitatxell / Fedpival

