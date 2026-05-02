Piles tria als millors equips del Mancomunitat de la Safor de raspall
Clara-Natalia-Patri contra Vanessa-Amparo-Isabel, a les 17:00, i Ximo-Tonet IV contra Vercher-Lorja-Canari, a les 18:30, disputaran les finals al trinquet Císcar
Els trios de Boronat-Seve-Bossio i Àngela-Mar-Anabel s'adjudicaren la tercera posició del campionat ahir al trinquet de Bellreguard
El trinquet 'Císcar' de Piles acollirà aquest diumenge les finals del Trofeu Mancomunitat de Municipis de la Safor 2026 de raspall professional masculí i femení.
A partir de les 17:00 hores, la final femenina enfrontarà a l'equip de Clara, Natalia i Patri contra Vanessa, Amparo i Isabel. Patri, la puntera roja, serà l'única representant de la comarca de la Safor en aquesta final.
El trio de Clara, Natalia i Patri es va classificar per a la gran final en la semifinal jugada el passat dimarts al trinquet d'Oliva davant Àngela, Mar i Anabel per un clar 25-5. Un fort inici de partida va ser clau per obtindre la victòria i el bitllet per a la final en un duel on Natalia va ser la jugadora més destacada del seu equip.
Enfront estarà l'equip de Vanessa, Amparo i Isabel, que també es va imposar amb autoritat a les seues rivals a semifinals, Erika i Júlia, en aquest cas en la partida jugada al trinquet de Xeraco.
L'eliminatòria va estar marcada per les molèsties d'Erika al genoll dret a meitat partida, que van impedir que l'equip roig poguera oposar-hi més resistència a les blaves, molt encertades en conjunt.
D'aquesta manera, dos trios molt equilibrats disputaran una final que s'espera molt oberta i disputada.
Final masculina
A partir de les 18:30 hores s'espera el gran duel pel títol masculí, en aquest cas parella contra trio. Ximo i Tonet IV es veuran les cares contra Vercher, Lorja i Canari. En aquest cas, seran dos saforencs, Vercher de Piles i Canari de Xeraco, els pilotaris que tinguen l'honor de disputar la final d'aquest trofeu 'a casa'.
Ximo i Tonet IV van haver de protagonitzar una remuntada per a classificar-se per a aquesta final. A les semifinals celebrades a Xeraco, Boronat, Seve i Bossio començaren el duel amb avantatge de dos jocs (10-0), liderats per Seve, però la bona reacció de la parella els va permetre encadenar 5 jocs de manera consecutiva i fer-se amb el triomf per 25-10.
Pel que fa al trio finalista, Vercher, Canari i Lorja, la semifinal jugada a Oliva va estar d'allò més igualada davant Marrahí, Raúl i Néstor, dos equips amb molta garra i tretes molt potents.
De fet, el conjunt de Marrahí va anar sempre per davant al marcador fins al 20-15, momento a partir del qual la formació de Vercher va sumar els dos jocs que els van donar el triomf i l'accés a la final.
Bellreguard reparteix els bronzes
El trinquet de Bellreguard va celebrar ahir de vesprada les partides pel tercer lloc d'aquest Trofeu Mancomunitat de Municipis de la Safor 2026, on van estar citats els quatre equips eliminats de les semifinals.
En categoria masculina, Montaner, Seve i Bossio es van imposar per 25-15 a Marrahí, Raúl i Néstor. La partida va tindre domini del trio de Seve durant gran part del duel i va estar marcada per la lesió de Bossio amb 20-15 i 30 iguals.
Boronat i Seve van decidir continuar la partida i, des del rest, aconseguiren tancar el joc que els va donar el triomf i la tercera plaça del torneig.
En categoria femenina, el duel pel bronze va oferir una partida molt entretinguda amb triomf per a Àngela, Mar i Anabel. El trio començà millor la partida i es va distanciar amb 10-0 i 20-5 al marcador, però Maria, Júlia i Aroa (Maria i Aroa com a subsitutes d'Erika), remuntaren fins igualar a 20. En l'últim joc, al dau, les blaves es van fer amb la victòria.
