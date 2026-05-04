Els equips de Tonet i Amparo s'apunten el Mancomunitat de la Safor
A Piles, Ximo i Tonet IV s'imposaren a Vercher, Lorja i Canari en una emocionant final per 25-20. Vanessa, Amparo i Isabel van haver de remuntar per guanyar a Clara, Natalia i Patri per 25-15
El Trinquet 'Císcar' de Piles va posar aquest diumenge el punt i final al Trofeu Mancomunitat de Municipis de la Safor de raspall professional masculí i femení 2026 amb la celebració de les dos finals. Les dos partides van respondre al que s'esperava d'elles i van oferir al nombrós públic reunit a la canxa pilera molta emoció i raspall d'altíssim nivell.
La final masculina va enfrontar a Ximo i Tonet IV, botxins de Boronat, Seve i Bossio en les semifinals de Xeraco, contra Vercher, Lorja i Canari, els quals havien eliminat a Marrahí, Raúl i Néstor en Oliva.
La partida va ser autènticament espectacular per part dels cinc jugadors. El trio va començar signant dos jocs consecutius (10-0), mentre que la parella no es trobava cómoda damunt les lloses.
Tot i això, Tonet IV va començar a mostrar una volta més les seues condicions úniques i la seua qualitat i, amb un bon Ximo al rest, van aconseguir igualar a 10, després a 15 i seguidament a 20.
En l'últim joc, els blaus van disposar de 15-Val per fer-se amb la victòria, però el número 1, en un estat de forma increíble, ho va tornar tot i més per a pegar-li la volta al marcador i sumar per al duo roig el Trofeu Mancomunitat de Municipis de la Safor.
Amparo lidera el triomf blau
La final del Trofeu Mancomunitat de Municipis de la Safor 2026 de raspall femení també va deixar un regust d'allò més agradable per al públic.
En efecte, a l'escala del trinquet Císcar es va gaudir d'una partida de poder a poder entre els trios de Clara, Natalia i Patri (finalistes davant Àngela, Mar i Anabel) i Vanessa, Amparo i Isabel (guanyadores en semifinals contra Erika i Júlia).
Els dos trios van emprar de la millor manera possible les seues armes i van brindar una partida digna d'una gran final. El conjunt roig, amb una gran Natalia i traures molt complicats de defendre de Clara, es va ficar amb avantatge 15 a 5 i inclús va disposar de Val per a fer el 20-5.
No obstant això, el trio blau, liderat per una gran Amparo i trobant com a sòcia a Isabel per tancar quinzes i a Vanessa molt seriosa al resto, va capgirar el marcador amb quatre jocs seguits.
Així, el marcador va passar de 15-5 roig a 25-15 blau, el que va suposar la victòria per a les blaves després d'una remuntada de les que formen ja part de la història del torneig.
Autoritats
Del lliurament de trofeus es van encarregar Jordi Puig, president de la Mancomunitat de Municipis de la Safor; els vicepresidents Voro Femenia i Borja Gironés, la vicepresidenta Paula Femenia;
Cristina Fornet, alcaldessa de Piles; i Elena Gómez, vicepresidenta de la Federació de Pilota Valenciana.
