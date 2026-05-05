350 alumnes celebren a Tavernes la Trobada de Pilota a l’Escola
12 centres educatius participaren en la setena cita del curs 2025/26 al Poliesportiu de Tavernes de la Valldigna
Aquest dimarts, el Poliesportiu Municipal de Tavernes de la Valldigna va celebrar la setena edició de les Trobades de Primària de Pilota a l’Escola 2026. 350 alumnes de 4t curs de Primària van participar en una jornada de pilota i diversió dins del programa de la Generalitat Valenciana, a través de la seua Direcció General de l’Esport, que porta en marxa des de l’any 2005.
Xiquets i xiquetes de 4t curs de 12 centres de les poblacions d’Albalat de la Ribera, Alzira, Gandia, Tavernes de la Valldigna i Xeresa van ser els i les protagonistes de la jornada durant tot el matí.
La cita va comptar amb la presència dels regidors i regidores de Tavernes de la Valldigna Josep Llàcer (Esports), José Enrique Cuñat i María Encarnación Mifsud (Cultura i Educació) i Vicenta Mifsud (Joventut), que van estar recorrent les diferents pistes habilitades per a l’ocasió.
Els centres participants a la Trobada de Pilota a l’Escola de Tavernes de la Valldigna van ser: Colegio Parroquial San José Patronato de Tavernes de la Valldigna, CEIP Pintor Teodoro Andreu d'Alzira, CEIP Magraner de Tavernes de la Valldigna, CEIP Sant Antoni de Padua de Xeresa, Colegio Los Naranjos de Gandia, CEIP Santa Maria d'Aigües Vives de la Barranca d'Aigües Vives-Alzira, CEIP Divina Aurora de Tavernes de la Valldigna, CEIP Alfàndec de Tavernes de la Valldigna, CEIP Sant Miquel de Tavernes de la Valldigna, CEIP Valldigna de Simat de la Valldigna, CEIP Ausiàs March d'Albalat de la Ribera i HHDC Madre Micaela de Tavernes de la Valldigna.
19 Trobades de Primària
El calendari de Trobades del nivel de Primària de 2026 continuarà aquest dijous 7 a Benicarló i el divendres 8 a Xilxes, huitena i novena Trobades del curs i les primeres a la província de Castelló.
Enguany s'ha augmentat el número de trobades, passant de les 11 de 2025 a 19 en 2026. S’han duplicat les trobades en la provincia de Castelló, on es faran a Benicarló, Xilxes i dos en Casteló de la Plana. Alacant passa de 4 a 6, amb totes les Trobades programades en instal·lacions de pilota valenciana. Per la seua part, València bota de 5 a 9 jornades.
L’objectiu d’aquesta pujada en el número de Trobades és apropar les seus als centres educatius participants per tal d’evitar, dins el posible, els desplaçaments llargs.
Per a les 19 trobades, que es celebren lloc entre el 26 de març i el 4 de juny, s'han inscrit quasi 200 centres de tot el territori amb una participació estimada d'uns 8.000 alumnes que jugaran més de 2.000 partides.
