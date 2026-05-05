El futur del nostre esport brilla a les finals de Rendiment
Rafelbunyol i Pelayo coronen a campions i campiones dels Circuits Caixa Popular 2026 de raspall femení i escala i corda. María Enguix, del CPV Beniarbeig, es va proclamar campiona individual Sub-23 davant Mar Alfonso, del CPV Massalfassar
Els trinquets de Rafelbunyol i Pelayo (València) van acollir el desenllaç de les finals dels Circuits Caixa Popular Promeses i Sub-18 en Raspall Femení i Escala i Corda, així com la final de l’Individual Caixa Popular Sub-23 de Raspall Femení.
Finals femenines
El dimecres 29 d’abril, el trinquet de Rafelbunyol va ser l’escenari de les finals femenines en una intensa jornada. Martina Martínez (CPV Massamagrell), Anna Descals (CPV El Genovés) i Alba Aguilar (CPV Guadassuar) es van proclamar campiones de la IV edició del Circuit Promeses en véncer per 25-10 a l’equip format per Leyre Gallego (CPV Massamagrell), Laura Pericas (CPV El Genovés) i Anna Vanaclocha (CPV Volea Carlet).
En la segona partida de la vesprada es va decidir el títol de la categoria Sub-18. En la final, que va enfrontar els equips de Carla Castellano (CPV El Genovés) i Aroa Ureña (CPV Moixent) contra Uxue Arbona (CPV Ondara), Laia Navarro (CPV Oliva) i Ana Sánchez (CPV Beniarbeig), la victòria va ser per a les primeres per 25-10. Amb aquest resultat, Carla i Aroa es proclamen campiones de la XI edició del Circuit Sub-18.
L’última partida de la jornada va decidir el títol de la XII edició de l’Individual Sub-23, on María Enguix (CPV Beniarbeig) es va imposar per 25-10 davant Mar Alfonso (CPV Massalfassar). Amb aquesta victòria, MarÍa suma un nou èxit després d’haver aconseguit el títol Sub-18 l’any 2025.
Cristina Pérez, tècnica de Responsabilitat Social de Caixa Popular, i Susana Martínez, vicepresidenta de raspall femení de clubs i escoles de la FPV, van acompanyar les jugadores i van fer l’entrega de trofeus a les participants.
Finals dels Circuits d’Escala i Corda
Un dia després, el trinquet de Pelayo va acollir les finals dels Circuits Caixa Popular Promeses i Sub-18 en la modalitat d’Escala i Corda. La primera partida de la vesprada va decidir el campió de la III edició del Circuit Promeses, on Germán Gallego i Jaume Argente (CPV Massamagrell) van obtenir la victòria per 60-35 davant Jaume Durà, Dario Martí (CPV Massamagrell) i Isaac Llueca (CPV La Baronia).
La final de la categoria Sub-18 va coronar l’equip format per David Santarrufina (CPV Massamagrell), Xavi Ferrando (CPV Meliana) i Sergio de Fez (CPV Meliana), els quals amb el resultat de 60-45 es van imposar a l’equip de Saúl Sanz (CPV Moixent), Xavi Duet (CPV Massalfassar) i Lluís Mateu (CPV Moixent), i aconseguiren així el títol de la VIII edició del Circuit Sub 18 d’Escala i Corda.
El vicepresident de Protocol, Jesús Fontestad, i el coordinador de l’Àrea de Rendiment de la FPV, Francesc Soro, van presenciar les finals i van lliurar els trofeus als equips participants.
Agraïments
La Federació de Pilota Valenciana vol expressar el seu sincer agraïment a totes les entitats que fan possible el desenvolupament de les competicions de rendiment. Cal destacar el suport de la Generalitat Valenciana, la Diputació de València i Caixa Popular, així com la implicació constant de clubs, tècnics, esportistes i seus. La seua col·laboració resulta fonamental per a la promoció de la pilota valenciana i per a garantir la continuïtat i creixement del Programa de Rendiment.
