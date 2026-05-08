Benicarló acull una nova Trobada de Pilota a l’Escola 2026
160 alumnes de Primària participaren en la primera jornada del programa a la província de Castelló
El Pavelló Municipal de Benicarló va ser aquest dijous l’escenari de l’estrena de les Trobades de Primària de Pilota a l’Escola 2026 a la província de Castelló. 160 alumnes de 4t curs de Primària van participar en la huitena cita del curs en una jornada de pilota i diversió dins del programa de la Generalitat Valenciana, a través de la seua Direcció General de l’Esport, que porta en marxa des de l’any 2005.
Xiquets i xiquetes de 4t curs dels centres educatius Ntra. Sra. de l'Assumpció i CEIP Sant Sebastià de Vinaròs van ser els protagonistes de la jornada durant tot el matí, on van gaudir de multitud de partides a raspall en les diferents canxes organitzades per a la sessió.
19 Trobades de Primària
El calendari de Trobades del nivel de Primària de 2026 continuarà aquest mateix divendres 8 de maig al Poliesportiu Municipal de Xilxes, en la novena cita del curs i la segona consecutiva a la província de Castelló.
Enguany s'ha augmentat el número de trobades, passant de les 11 de 2025 a 19 en 2026. S’han duplicat les trobades en la provincia de Castelló, on es faran a Benicarló, Xilxes i dos en Casteló de la Plana. Alacant passa de 4 a 6, amb totes les Trobades programades en instal·lacions de pilota valenciana. Per la seua part, València bota de 5 a 9 jornades.
L’objectiu d’aquesta pujada en el número de Trobades és apropar les seus als centres educatius participants per tal d’evitar, dins el posible, els desplaçaments llargs.
Per a les 19 trobades, que tindran lloc entre el 26 de març i el 4 de juny, s'han inscrit quasi 200 centres de tot el territori amb una participació estimada d'uns 8.000 alumnes que jugaran més de 2.000 partides.
