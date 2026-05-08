Faura, Massalfassar i Albuixech avancen en El Corte Inglés de galotxa
La pluja va obligar a ajornar la partida entre Quart de les Valls i Montserrat, motiu pel que Faura és el nou líder
La setena jornada de Primera Carrer del Campionat Autonòmic Trofeu El Corte Inglés de galotxa 2026 ha deixat protagonisme per a CPV Albuixech, Mobles Guillén Faura A i Electrofassar Massalfassar, que van resoldre amb solvència les seues respectives partides, en un cap de setmana condicionat parcialment per l’oratge ja que una partida va haver de ser suspesa.
El CPV Albuixech va protagonitzar una de les actuacions més destacades en superar amb claredat al RK Palanca Fontestad Foios per un marcador de 70 a 5. Els locals van marcar diferències des dels primers jocs, mostrant-se molt sòlids i sense concedir opcions als foiers, que són sisens amb 7 punts. Els albuixequers marxen quarts amb 12 punts.
També amb autoritat es va imposar Mobles Guillén Faura A en la seua visita al CPV Borbotó, on els faurers van aconseguir el triomf per un tanteig de 45 a 70. Aquest resultat els col·loca com a nou líder de Primera Carrer amb 17 punts mentre que els de Borbotó se mantenen setens amb 5 punts.
Per la seua banda, Electrofassar Massalfassar no va donar opció a Ovocity Marquesat A, amb un contundent 20 a 70. Els visitants van dominar de principi a fi, imposant el seu joc i apropant-se molt a la lluita pel liderat. Els massalfassins són tercers amb 15 punts, els mateixos que Montserrat, segon amb una partida menys.
La que es va haver d’ajornar el diumenge entre Nou Splay Quart de les Valls i Lanzadera Montserrat a causa de la pluja. Aquest dimercres es va jugar la partida amb el resultat de Nou Splay Quart de les Valls 70 - Lanzadera Montserrat 40.
La pròxima cita del calendari correspondrà a la huitena jornada del Campionat Autonòmic Trofeu El Corte Inglés de galotxa 2026, que presentarà els enfrontaments entre Electrofassar Massalfassar A i Mobles Guillén Faura A el diumenge a les 10:30 hores, entre RK Palanca Fontestad Foios A i Nou Splay Quart de les Valls el mateix diumenge a les 17:30 hores, entre Ovocity Marquesat A i CPV Borbotó, i CPV Albuixech, que rebrà a Lanzadera Montserrat A el dissabte a les 17:30 hores.
El Puig B ‘regala’ el liderat del Frontó Parelles al Puig A
Meliana, Guadassuar, Alfara A i Alzira es van imposar en la categoria femenina
La quarta jornada del Campionat Autonòmic de frontó Parelles Trofeu Diputació de València 2026 en Primera cap de setmana ha deixat sorpreses pels canvis en la classificació i victòries per al CPV Quart de Poblet, Bvalve El Puig A i Bvalve El Puig B. Els dos equips del Puig aprofiten la jornada per a col·locar-se primer i segon.
El CPV Quart de Poblet va aconseguir un triomf convincent davant el CPV Almussafes per un tanteig de 22 a 41. Amb la nova victòria se situa Quart de Poblet amb 5 punts, més a prop de la part capdavantera i amb una partida pendent.
Per la seua banda, Bvalve El Puig A també es va imposar amb autoritat al CPV Almenara per 41 a 21, controlant el ritme de la partida en tot moment i sense donar opcions al seu rival. Els puigencs són el nou líder amb 10 punts.
En l’últim duel de la jornada, Bvalve El Puig B va superar a La Pobla CIMA-Alfafar per un marcador de 30 a 41, en una partida decisiva de cara a la classificació ja que els locals baixen a la tercera plaça amb la derrota i mantenen els 8 punts mentre que els visitants els passen en la taula classificatòria i són segons amb 9 punts.
En la categoria femenina, respecte al grup A Disid Alfara A va dominar amb contundència al CP Castelló, resolent la partida per un clar 41 a 9, i se posa líder del grup amb 11 punts, ja que també es va apuntar la partida avançada contra Meliana per 41-31. Un punt menys té el CPV Almenara, que ha descansat aquesta jornada i se queda segon.
En l’altra partida del grup, Justo Ballester Meliana es va fer amb el triomf davant el CPV Alcàsser A. Les melianeres són terceres amb 6 punts mentre que les alcasseres se queden quartes amb 3 punts.
Respecte al grup B, es va viure un dels duels més emocionants de la jornada, el que va enfrontar enfrontar al CPV Guadassuar i Disid Alfara B. Les locals van resoldre la partida per un ajustat 41 a 40. Les guadassuarenques se posen segones amb 8 punts mentre que les alfareres són quartes amb 4 punts
També amb claredat es va imposar Alzira Ràdio C davant el CPV Quart de Poblet per 13 a 41, i segueix com a ferm líder del grup amb 12 punts. A més a més, la partida entre Lanzadera Montserrat i CPV Alcàsser B va quedar suspesa per la pluja.
Es tanca la fase regular de la Lliga de raspall
El Genovés A i B, Massamagrell i Meliana A es van fer amb el triomf en la novena jornada
Aquest cap de setmana s’ha celebrat la novena jornada de Primera femenina de la 43ª Lliga de raspall Trofeu Diputació de València 2026. Tenim canvi de líder al grup A, on Massamagrell és el nou líder i la partida pel liderat del grup B entre Tapizados Calse Moixent Forn Llandete i el CPV Dénia va quedar suspesa per la pluja i es disputarà en una nova data.
Pel que fa al grup A, l’enfrontament més ajustat de la jornada el van protagonitzar els dos equips que arribaven colíders. CPV Massamagrell es va poder va imposar a l’Ajuntament de Beniparrell A per 40 a 30, en una partida competida que es va decidir en els moments finals i que reparteix els punts entre les líders (17), CPV Massamagrell, i les segones, Ajuntament de Beniparrell A (16).
A més a més, CPV El Genovés B va aconseguir una victòria clara davant Justo Ballester Meliana B per 40 a 10, i s’apropa a la tercera plaça aprofitant el descans del CPV Carlet Volea. Les genovesines són quartes amb 8 punts mentre que les melianeres se queden cueres amb 3 punts.
Pel que fa al grup B, CPV El Genovés A va resoldre amb solvència el seu duel davant Cooperativa El Progreso Bicorp, amb un marcador de 40 a 15. Les locals van mostrar un joc sòlid i constant que les manté cueres però amb 6 punts mentre que les bicorines se queden quartes amb 7 punts.
També va destacar la victòria de Justo Ballester Meliana A, que es va imposar amb autoritat a Ondara Confecciones C. Ortiz per 15 a 40 i suma tres punts que l’apropen a la part alta gràcies a l’ajornament de la partida entre Moixent i Dénia. Les melianeres se queden terceres amb 16 punts i les ondarenques són cinquenes amb 6 punts.
La pròxima jornada serà la desena i última de la fase regular. Al grup A s’enfrontaran CPV Carlet Volea i CPV Massamagrell i també Justo Ballester Meliana B i Ajuntament Beniparrell A. Al grup B, s’amidaran el diumenge a les 12 hores Justo Ballester Meliana A i Tapizados Calse Moixent Forn Llandete i el mateix diumenge a les 18 hores, Cooperativa El Progreso Bicorp i Ondara Confecciones C. Ortiz. A banda, també jugaran CPV Dénia i CPV El Genovés A.
Pel que fa a la categoria masculina, el duel entre Gavarda i Clínica Agustí Alzira tancarà també la fase regular. Els dos equips es troben igualats a 9 punts, 2 menys que Bicorp, que en té 11. Una victòria de qualsevol dels dos per 40-25 o més diferència li donaria el liderat.
