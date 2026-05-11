Jose Salvador, Júlia i Seve dominen per classificar a l’Individual
El de Quart de les Valls va superar Diego en Burriana per 60-25 i en raspall les dos partides van acabar en ‘sabatera’ davant Anabel i Diari en el trinquet de Castelló
El trinquet de Castelló va acollir la ronda d'octaus de l'Individual 2026 de raspall masculí i femení. Dos eliminatòries que van tindre idèntic resultat amb Seve i Júlia imposant-se per 25-00 als seus respectius rivals. En la primera partida, la de Tavernes de la Valldigna va dominar a una Anabel que no va acabar de trobar-se a gust sobre el trinquet. En els millors moments tampoc va poder complicar-li la partida a Júlia, que es va portar finalment el passe a quarts de final. “Crec que he fet una partida molt bona, al ser la segona que jugue en este Individual estava un poc més tranquil·la que l'altre dia i això s'ha notat. He jugat tranquil·la i això m'ha donat més seguretat”. Júlia es mesurarà contra Victòria el pròxim 17 de maig a Rafelbunyol.
També va haver-hi sabatera de Seve a la seua casa a l'aspirant Diari. El de Castelló no va concedir ni un joc davant el resto i es va assegurar estar entre els huit millors jugadors del mà a mà. “Tot el joc que tenia plantejat al final ha eixit. He intentat no donar-li moltes volees a Diari que és el seu fort i jugar per terra". És un trinquet complicat de jugar per terra perquè s'agarra molt al piso. El de Castelló caurà en el grup d'Iván, Marrahí i Lorja i va valorar les seues possibilitats. “És la primera vegada que jugue esta fase de grups de quarts de final i ho afronte amb molta il·lusió. Em centraré en donar bon joc i espectacle. És un grup molt fort, Lorja porta anys demostrant que sap jugar molt bé el mà a mà i d'Iván i Marrahí què direm, són dos especialistes. Iván i Marrahí sempre estan en totes les finals”.
En escala i corda, el trinquet de Borriana va atorgar l'última plaça a quarts de final a Jose Salvador, que va dominar amb molta contundència a Diego per 60-25. El de Quart de les Valls jugarà en el Grup B amb Puchol II, Marc i Julio Palau.
Este dilluns en el trinquet de Xeraco es coneixeran els últims jugadors que accedixen a la fase final de l'Individual de raspall des de les 17:00 hores. La primera partida serà per a Fanni i Natalia, que s'enfrontarien a Mar en els quarts de final. En la modalitat masculina, l'última plaça disponible li la jugaran Vercher i Boronat a les 18:00 hores. Qui classifique passarà a jugar els quarts de final en el grup de Tonet IV, Murcianet i Bossio. La jornada es tancarà a les 19:00 hores amb Isabel i Myriam, la guanyadora jugarà contra Ana.
Giner brilla en el Gran Premi Raúl Ivars
Benissa va acollir una nova edició d'este Gran Premi Raúl Ivars amb una jornada màgica per a recordar la memòria del trinqueter. El trinquet va tornar a omplir-se fins a l'últim seient de la galeria per a viure el triomf de Giner al mà a mà contra Puchol II per 60-30.
El de Murla va agafar la davantera des de l'inici mostrant un gran estat de forma per a afrontar l'Individual i sorprenent al de Vinalesa. La jornada també va comptar amb una prèvia de raspall, en la qual Marrahí, Tonet IV i Momparler és van imposar a Iván, Murcianet i Alejandro per 25-15.
El Gran Premi Raúl Ivars va comptar amb la presència dels familiars del trinqueter; el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines, així com de l'alcalde de l'Ajuntament de Benissa, Arturo Poquet; el regidor d’Esports del municipi, Adrián Cabrera; i els múltiples patrocinadors que han tornat a fer possible la celebració d'este esdeveniment.
