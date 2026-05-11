El president de la Generalitat rep a la nostra selecció
Juanfran Pérez Llorca va destacar “l’esforç per representar a la Comunitat arreu del món i difondre la nostra cultura i un dels principals senyals d’identitat”
Vicent Molines, president de la FPV, va agrair a la Generalitat “el seu suport institucional i la seua aposta decidida per la pilota valenciana"
L’expedició de la selecció de la Comunitat Valenciana que va participar el passat mes d’abril en l’XI Campionat del Món de Pilota a Mà de Mendoza (Argentina) va visitar ahir el Palau de la Generalitat, on va ser rebuda pel president, Juanfran Pérez Llorca; el vicepresident segon i conseller de Presidència, Pepe Díez; el director general d’Esports, Luis Cervera; i el coordinador de pilota, Tino Bendicho.
El nostre combinat va estar encapçalat pel president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines; la vicepresidenta Elvira López; els membres del cos tècnic, Juanma Garrido i Víctor Bueno; i una representació de jugadors i jugadores formada per Pere Roc II, Giner, Diego, Seve, José Luis, Adrián, Victoria, Mar, Ana, Amparo i Mónica. També hi van estar presents els homes bons Fabián Arbona i Toni Calvo i el nou president de la FIJB, Pedro López.
El president de la Generalitat va destacar que “en l'àmbit esportiu, aconseguir totes les medalles que s'han tret i guanyar l'or a llargues és molt complicat. Hem demostrat una volta més que som una potència en pilota perquè hi ha seleccions molt fortes".
"A més a més, la selecció representa al poble valencià en un dels principals senyals d'identitat nostres que és la pilota valenciana, i viatja arreu del món per difondre eixa cultura nostra. Hi ha molts pobles d'Alacant, Castelló i València on es practica aquest esport en les seues diferents modalitats en trinquets i en carrers, i cada volta hi ha més xiquets i xiquetes que juguen a pilota".
Per la seua part, per al president de la FPV “tots els jugadors i jugadores estan molt contents i senten com un estímul que els motiva per continuar treballant i representar a la selecció a nivel internacional. Des de la FPV i la selecció agraim a la Generalitat pel seu suport institucional i la seua aposta per la pilota valenciana".
En paraules de Juanma Garrido, cap del cos tècnic de la selecció, "és un acte molt especial i estem molt contents, orgullosos i agraïts de que el President ens haja rebut i haja posat en valor els resultats aconseguits en el mundial d'Argentina".
EN EL PODI MUNDIAL
Un or, una plata i cinc bronzes és el balanç de la selecció de la Comunitat Valenciana en l’XI Campionat del Món de Pilota a Mà de Mendoza (Argentina). La selecció masculina va retindre el títol de llargues gràcies al seu triomf a la final davant els Països Baixos. En joc internacional, els valencians es van adjudicar el bronze també davant els Països Baixos. Pel que fa al manito, la modalitat autòctona, el bronze no es va escapar davant el Regne Unit. L’única modalitat on la selecció valenciana masculina no ha tastat medalla va ser el one Wall.
Per la seua part, la selecció femenina va aconseguir una treballada plata en la modalitat de manito. A les tres altres modalitats les xiques van sumar la medalla de bronze. En joc internacional ho van aconseguir davant Itàlia. Quant a llargues, la selecció va certificar la tercera posició davant el Regne Unit, mentre que en llargues les valencianes van finalitzar per derrere de basques i neerlandeses.
En la classificació absoluta per categories, que suma els punts aconseguits en cada modalitat (4 per l’or, 2 per la plata i 1 pel bronze), la Comunitat Valenciana ha finalitzat subcampiona en xics, per darrere del País Basc. Pel que fa a la categoria femenina, les valencianes han acabat terceres, acompanyades en el podi pel País Basc i els Països Baixos.
