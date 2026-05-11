Salva Palau i Francés s’asseguren els quarts de l’Individual
El resto d’Alginet va superar a Mario per 60-35 en Pelayo i el de Petrer va aconseguir guanyar a casa davant Monrabal per 60-25
La fase final de l'Individual es va anar dibuixant este dissabte amb les últimes partides que donen accés als quarts de final de les modalitats d'escala i corda. En el trinquet de Pelayo, Salva Palau va dominar amb molta claredat a un Mario que va patir en el resto i que res va poder fer per a frenar al d'Alginet.
Salva Palau va agafar la davantera des de l’inici amb dos jocs de diferència encara que li va costar trencar-li el dau a Mario. El de Riba-roja ho va posar complicat en este primer tram però va acabar encaixant el 30-20. La partida només va tindre el color roig dominant les galeries obertes amb molta facilitat. “Hui ens jugàvem molt i veient la partida d'ahir de Pere Roc II tenia eixa pressió de poder quedar-me fora també, així que he anat a per totes en tot moment. Ara toca mentalitzar-se per als quarts i continuar lluitant”.
En el trinquet Abelardo Martínez de Petrer també es va definir la passada al Grup A dels quarts de final de l'Individual. Allí es va assegurar Francés la classificació i acompanyarà a Salva Palau, Alejandro i Giner. El de Petrer va guanyar a casa davant Monrabal II amb un marcador de 60-25. Els dos debutaven en l'edició de l'Individual 2026 i la partida es va decantar a favor del resto sente moltes complicacions.
Bossio i Lorja també estaran en la fase final
El trinquet de la Llosa de Ranes va acollir este dissabte dos eliminatòries d'octaus de l'Individual 2026 de raspall. En joc estava el passe a la fase final del mà a mà, Bossio i Lorja es van assegurar una plaça entre els huit millors. El mitger del Genovés va superar una altra ronda més, esta vegada davant Ramón de Sumacàrcer per 25-00 en la primera partida de la vesprada. En la següent, Lorja va debutar en esta edició del mà a mà amb victòria (25-15) imposant-se a un Favarero que arribava després de derrotar a Terrades II i Momparler en les primeres rondes del campionat.
