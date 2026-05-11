Xilxes vibra amb la novena Trobada de Pilota a l’Escola 2026
250 alumnes de 4t curs de Primària participaren en la segona cita del programa a la província de Castelló
El Poliesportiu Municipal de Xilxes va ser aquest divendres el punt de reunió de la novena Trobada de Primària de Pilota a l’Escola 2026, la segona a la província de Castelló després de la celebrada el dijous a Benicarló. 250 alumnes de 4t curs de Primària van participar en una jornada de pilota i diversió dins del programa de la Generalitat Valenciana, a través de la seua Direcció General de l’Esport, que porta en marxa des de l’any 2005.
Xiquets i xiquetes de 4t curs de 8 centres de les poblacions d’Algímia d’Alfara, Benifairó de les Valls, Faura, la Llosa, Nules, Sagunt i Xilxes van ser els i les protagonistes de la jornada durant tot el matí.
La cita va comptar amb la presència de l’alcalde de l’Ajuntament de Xilxes, Ismael Minguet, i el vicepresident de la FPV Ximo Manzano, que van estar recorrent les diferents pistes i espais d’oci habilitats per a l’ocasió.
Els centres participants a la Trobada de Pilota a l’Escola de Xilxes van ser: CEIP Palància d'Algímia d'Alfara, CEIP Cronista Chabret de Sagunt, CEIP L'Ermita de Benifairó de les Valls, CEIP Lluís Vives de Xilxes, CEIP Sant Vicent Ferrer de Faura, CEIP Pío XII de Nules, CEIP Vicente Faubell Zapata de la Llosa i CEIP Ausiàs March de Sagunt.
19 Trobades de Primària
Enguany s'ha augmentat el número de trobades, passant de les 11 de 2025 a 19 en 2026. S’han duplicat les trobades en la provincia de Castelló, on es faran a Benicarló, Xilxes i dos en Casteló de la Plana. Alacant passa de 4 a 6, amb totes les Trobades programades en instal·lacions de pilota valenciana. Per la seua part, València bota de 5 a 9 jornades.
L’objectiu d’aquesta pujada en el número de Trobades és apropar les seus als centres educatius participants per tal d’evitar, dins el posible, els desplaçaments llargs.
Per a les 19 trobades, que tindran lloc entre el 26 de març i el 4 de juny, s'han inscrit quasi 200 centres de tot el territori amb una participació estimada d'uns 8.000 alumnes que jugaran més de 2.000 partides.
