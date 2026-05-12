PRESENTACIÓ
El Circuit Ricardo Tormo dóna llum verda al Campionat Individual 2026
El traçat de Xest va acollir la presentació 41é Campionat Individual d'escala i corda, el 40 Individual de raspall masculí i el 17é Individual de raspall femení
L'acte ha comptat amb el director general d'Esports de la Generalitat, Luis Cervera; el director del Circuit Ricardo Tormo, Nicolás Collado; el president de la FPV, Vicent Molines; i el director d'Institucions de CaixaBank en la Comunitat, Jaime Casas
El Circuit Ricardo Tormo ha donat el banderazo este dimarts 12 de maig als Campionats Individuals – Trofeu President de la Generalitat Valenciana 2026. El mà a mà arrancarà este mateix divendres després de completar-se les rondes prèvies amb les fases de quarts del 41é Campionat Individual d'escala i corda, el 40 Individual de raspall i el 17é Individual de raspall femení. Serà una carrera al sprint per als 24 jugadors i jugadores classificades en esta edició, que lluitaran per arribar a les finals de Pelayo en escala i corda, Xeraco en raspall i la Llosa de Ranes en raspall femení.
El director general d'Esports de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera, ha agraït al Circuit Ricardo Tormo per obrir les seues portes en una jornada tan important per a la pilota: “Vull agrair a Nicolás Collado i a tot el personal per haver parat l'activitat i fet un buit per a vindre a presentar una competició com esta. És una instal·lació emblemàtica i idònia per a albergar esta presentació, perquè ací els pilotaris també estan lluiten contra ells mateixos, com els pilots. Una competició exigent on es veu el màxim de cada un”.
En eixa línia s'ha pronunciat també el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines: “És un orgull presentar el mà a mà en este escenari, vinculat a l'excel·lència esportiva i a la projecció internacional de la Comunitat Valenciana. La celebració d'este acte simbolitza el que representa la pilota; tradició i futur, arrels i modernitat, identitat pròpia i capacitat de continuar creixent. Esta és la competició que posa a prova el talent, la fortalesa mental i la capacitat de superació dels jugadors i jugadores”.
El director general del Circuit Ricardo Tormo, Nicolás Collado, amfitrió d'esta presentació, va destacar: “No trobe un esport més arrelat en l'ADN valencià que la pilota. En eixe sentit, la pilota i les carreres de motos, són dos esports que vivim amb molta passió els valencians, molt nostres. Estem encantats amb esta unió que hem tingut hui amb dos esports que tant estimem”.
Marc busca revalidar el títol d'Escala i corda
El vigent campió, Marc, arriba just a temps per a revalidar el mà a mà després de recuperar-se de la lesió. El de Montserrat tindrà una dura fase en el Grup B, que compartirà amb Puchol II, Jose Salvador i Julio Palau. Mentres que el Grup A estarà compost per Giner, Alejandro, Francés i Salva Palau. El dia 7 de juny, el trinquet de Pelayo coronarà al número u de l'Individual.
Victoria i Tonet IV favorits per repetir títol
La modalitat de raspall femení té una clara candidata al títol, Victoria. La valenciana acumula fins a huit campionats, set d'ells consecutius. És la rival a batre i això ho sap molt bé Ana, que es postula un any més a ser la jugadora que trenque la seua hegemonia després de tres anys competint-li la final. Les eliminatòries de quarts es distribuiran amb la campiona enfrontant-se a Júlia i la subcampiona a Myriam el pròxim 17 de maig a Rafelbunyol. Les altres eliminatòries seran a Xàbia entre Amparo i Mireia, i Mar i Natalia.
En raspall masculí el número u seguix en mans de Tonet IV, que el va agafar en 2020 i l'ha estés de manera consecutiva durant sis edicions. El del Genovés va camí d'aconseguir a una llegenda com Waldo i part en la pole position cap al títol. No ho tindrà fàcil en el Grup A, que compartix amb Murcianet, Bossio i Vercher. En l'altre costat, el Grup B, estarà compost per Iván, Marrahí, Lorja i Seve, on el d'Ontinyent buscarà també canviar el rumb de les últimes tres finals.
L'acte ha comptat també amb la presència patrocinadors com el director d'Institucions de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, Jaime Casas, així com d’atre responsable de la entitat, Paco Andrés: “La pilota valenciana, com a Bé d'Interés Cultural i pilar fonamental vertebrador de la cultura valenciana, és fonamental el suport de les institucions, però també dels patrocinadors. Històricament CaixaBank així ho ha fet, ho farà en el present i també en el futur”. També ha acompanyat l'acte el gerent de VITO, Antonio Vela; la cap de Servici d'Esports d'À Punt, Yolanda Damià; l'alcaldessa de la Llosa de Ranes, Salvi Pardo; i el regidor d’Esports de Xeraco, Evaristo Salom.
