Montserrat, Borbotó, Faura i Quart destaquen en El Corte Inglés de galotxa
Riba-roja, La Baronia i Manises s’aupen a les primeres places en la modalitat en trinquet
La huitena jornada de Primera Carrer del Campionat Autonòmic Trofeu El Corte Inglés de galotxa 2026 es va tancar amb victòries importants per a Lanzadera Montserrat A, CPV Borbotó A, Mobles Guillén Faura A i Nou Splay Quart de les Valls.
Una de les partides més destacades es va viure a Albuixech, on Montserrat va aconseguir un treballat triomf davant el CPV Albuixech per un ajustat 65 a 70. La victòria manté segons als montserraters amb 15 punts i una partida pendent. Els albuixequers són cinquens amb 10 punts.
A més a més, Faura va tornar a demostrar el seu gran moment de forma en imposar-se a Electrofassar Massalfassar A per 55 a 70. Els faurers són líders amb 16 punts i els massalfassins segueixen tercers amb 13 punts.
La jornada es va completar amb la clara victòria de Nou Splay Quart de les Valls davant RK Palanca Fontestad Foios A per 15 a 70. Els quarters els col·loca quarts amb 11 punts. CPV Borbotó va descansar per la baixa d’Ovocity Marquesat.
La pròxima jornada serà la novena de la fase regular i enfrontarà a Mobles Guillén Faura A i CPV Albuixech el dissabte a les 17:30 hores, a Nou Splay Quart de les Valls amb Electrofassar Massalfassar A i a CPV Borbotó A contra RK Palanca Fontestad Foios A.
A Primera trinquet, la quarta jornada va oferir victòries per a Traverauto Riba-roja, CPV La Baronia i Caixa Popular Manises, en una jornada en què els equips vencedors se col·loquen en les tres primeres places de la classificació.
Riba-roja va imposar-se a Massalfassar per 70 a 35 i aconseguir el tercer triomf consecutiu. Els de Riba-roja són tercers amb 7 punts mentre que els massalfassins tanquen la taula classificatòria.
També amb molta autoritat es va imposar Caixa Popular Manises en la seua visita al Trinquet de Torrent per 25 a 70 i ja són segons amb 9 punts mentre que els torrentins que queden cinquens amb 1 punt.
Per la seua banda, el CPV La Baronia va sumar un contundent triomf fora de casa davant Lairabas Invers Faura per un marcador de 10 a 70 i segueix líder amb 12 punts mentre que els faurers baixen a la quarta plaça amb 7 punts.
La pròxima jornada serà la cinquena de la fase regular i enfrontarà al líder, La Baronia, amb Riba-roja, a Manises i Faura, i a Massalfassar amb Torrent.
El Puig A, Quart i Almenara s’enduen la victòria al Frontó Parelles
Alfara A i Alzira lideren la categoria Femenina una vegada aplegat l'equador de la fase regular
La cinquena jornada de Primera Cap de Setmana del Campionat Autonòmic de frontó Parelles Trofeu Diputació de València 2026 en Primera cap de setmana va deixar victòries per al CPV Almenara, Bvalve El Puig A i CPV Quart de Poblet, que també va disputar una partida ajornada corresponent a la primera jornada on es va imposar al CPV Almenara per 41 a 22.
Bvalve El Puig A va infligir la segona derrota consecutiva a La Pobla CIMA – Alfafar en un encontre que es va resoldre per 41 a 14. Els del Puig són més líders amb 13 punts mentre que els poblans-alfafarers baixen a la quarta plaça i es queden amb 8 punts.
El segon triomf de la setmana per al CPV Quart de Poblet va arribar davant Bvalve El Puig B per un ajustat 29 a 41. Els quartans van sumar una victòria important fora de casa i se col·loquen segons amb 11 punts deixant als puigencs tercers amb els 10 punts que tenien.
El CPV Almenara va descansar, donada la baixa en la competició del CPV Almussafes per diverses lesions.
Alfara A i Alzira lideren la categoria Femenina
En categoria Femenina, Disid Alfara del Patriarca A, Disid Alfara del Patriarca B, CPV Almenara, CPV Guadassuar i Alzira Ràdio C van aconseguir imposar-se en els seus respectius enfrontaments.
Al grup A, Disid Alfara del Patriarca A va superar Justo Ballester Meliana per un tanteig de 31 a 41 i segueix líder amb 11 punts mentre que les melianeres són terceres amb 6 punts.
També va aconseguir la victòria el CPV Almenara, que va derrotar CPV Alcàsser A per un ajustat 41 a 36 en una de les partides més disputades de la jornada que deixa a les almenarenques segones amb 9 punts i a les alcasseres quartes amb 4 punts.
Pel que fa al grup B, CPV Guadassuar va superar al CPV Alcàsser B fora de casa per un marcador de 19 a 41. Les guadassuarenques són segones amb 11 punts mentre que les alcasseres marxen cinquenes amb 3 punts.
El líder continua sent Alzira Ràdio C que es va tornar a fer amb el triomf per 41 a 31 davant Lanzadera Montserrat. Les alzirenyes estan invictes amb 15 punts mentre que les montserrateres són quartes amb 6 punts.
A més a més, Alfara B es va imposar a Quart de Poblet per 41 a 29. L’equip alfarer se situa tercer amb 7 punts mentre que les quartanes no han sumat encara cap punt.
Puma, Moro i Pablo comanden l’Individual Miarco d’escala i corda
Ana es manté al capdavant de la categoria femenina tancada la primera volta
Celebrada la tercera jornada del Campionat Individual Miarco d’escala i corda 2026 tant en Primera com en la categoria Femenina, Puma del CPV Alfara, Moro del CPV Massalfassar, Pablo del CPV La Baronia i Jorge del CPV Torrent van obtenir la victòria, el mateix que va aconseguir Meritxell del CPV Marquesat en el duel de la categoria Femenina.
Respecte al grup A de Primera, Puma va superar amb autoritat a Xavi del CPV Manises per 60 a 25. El de Massalfassar s’emportà tres punts que el situen líder del grup amb 6, pels tres amb que es queda el maniser, tercer classificat.
Per la seua banda, Pablo va derrotar Xispeta del CPV Marquesat fora de casa per un tanteig de 35 a 60. El rest de Borriol és segon amb 6 punts, els mateixos que Puma.
En allò referent al grup B, Moro del CPV Massalfassar, es va imposar a Xato del CPV La Baronia per 40 a 60. El jugador massalfassí ja és líder en solitari del grup B amb sis punts.
La jornada de Primera es va completar amb la victòria de Jorge davant Paterneret del CPV Pelayo per un clar 60 a 25. El torrentí se situa segon amb la victòria amb 3 punts.
A més a més, ja s’ha disputat una partida de la quarta jornada del grup A entre Xavi i Jesús del CPV Castelloner amb triomf molt ajustat per a Xavi, que va vèncer 55 a 60 fora de casa. Així mateix, també s’amidaran els dos primers del grup, Puma del CPV Alfara i Pablo del CPV La Baronia a casa del segon. En el grup B, els duels seran entre Moro del CPV Massalfassar i Paterneret del CPV Pelayo i entre Xato del CPV La Baronia i Jorge del CPV Torrent.
Meritxell s’apropa a Ana en categoria Femenina
En categoria Femenina, Meritxell CPV Marquesat va aconseguir la victòria davant Lluna del CPV Bonrepòs i Mirambell per un marcador de 60 a 35 i es col·loca segona amb 3 punts.
La pròxima jornada serà la quarta de la fase regular i se viurà l’enfrontament entre les dos companyes del CPV Bonrepòs i Mirambell, Ana, que arriba com a líder, i Lluna.
