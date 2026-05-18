Marc, José Salvador, Alejandro i Giner colpegen primer
La primera jornada dels quarts de final de l'Individual d'escala i corda va deixar triomfs 'rojos' en Pelayo, Vila-real i Vilamarxant. Tonet i Seve s'imposaren en raspall; Xàbia i Rafelbunyol acullen hui els quarts de final femenins a partida única
El Campionat Individual - Trofeu President de la Generalitat està que tira fum. Els quarts de final d'escala i corda van oferir dijous i divendres quatre partides vibrants i molt disputades, amb triomfs per als jugadors que vestien amb detalls rojos: Marc, José Salvador, Alejandro i Giner.
A Vilamarxant, Giner es va imposar per 60-50 a Salva Palau. El d'Alginet va estar brillant en l'inici i va tindre un joc decisiu per a controlar la partida. Amb net-val i 25-30 en contra, Giner va aconseguir traure un primer quinze que era clar per a Salva.
El de Murla va prendre la iniciativa en el marcador mentre a Salva Palau no aconseguia tornar a enganxar-se. Amb 55-35, el d'Alginet va tornar a demostrar que és un seriós candidat en esta edició retallant distàncies a un Giner que no va poder tancar la partida després de sis pilotes de Val (55-50). El de la Marina va evitar l'últim joc de la partida tancant per 60-50 una gran partida per part dels dos.
El trinquet de Vila-real va acollir una 'nit màgica' amb el duel entre Alejandro i Francés, els dos rests finalistes de l'última Lliga CaixaBank. La partida va estar prou igualada fins que Francés va començar a notar molèsties en la mà Esquerra (amb una possible fissura en el dit xicotet) i no va poder respondre a l'alta exigència del joc d'Alejandro.
Per la seua part, el trinquet Pelayo va albergar una jornada doble del màxim nivell. José Salvador va guanyar a Julio Palau per 60-45 en una partida on Julio va començar molt fort amb dos jocs consecutius, però el rest de Quart de les Valls es va refer amb cinc jocs consecutius.
Amb 50-35, el jugador d’Alginet va estirar la partida i tindre opcions de posar el 50-45, però José Salvador va temperar els nervis per a tancar l'enfrontament en 60-45.
La següent partida, el mà a mà entre Marc i Puchol II, no va decebre al nombrós públic assistent a la Catedral. El de Montserrat va començar la defensa del seu número 1 amb una partida dura i molt igualada davant el de Vinalesa.
La partida es va mantindre disputada fins l'últim moment. Puchol va tindre l'opció d'apuntar-se la victòria amb 55-50 des del dau, però Marc va respondre des del rest i va establir l'empat a 55 per tancar a continuació el triomf al seu favor.
La segona jornada dels quarts de final arrancarà el dimarts a Dénia amb els duels entre Alejandro i Salva Palau, d'una banda, i Giner-Francés, d'altra.
El dimecres, a Guadassuar, es veuran les cares Marc-Julio Palau i Puchol-José Salvador.
Raspall masculí
Els quarts de final de l'Individual de raspall va començar al Genovés i Bellreguard amb duels de mitgers i amb triomfs clars dels a priori favorits.
Tonet IV es va estrenar enguany a la competició amb un solvent triomf a casa contra Murcianet per 25-5. El vigent campió va començar en el dau fent el primer joc i el de Castelló va respondre igualant la partida. Després del tercer jorc, el número u va posar la directa demostrant un gran nivell i evitant problemes per a anar sumant jocs al marcador fins al 25-05 definitiu.
Per la seua part, Seve va dominar a Lorja pel mateix resultat de 25-5 al trinquet de Bellreguard en una partida on el de Castelló va superar clarament al d'Alzira.
