Castelló corona als centres més destacats de Secundària
El Parc Esportiu Sindical castellonenc va reunir a 8 centres educatius de la província en la fase final de la competició
Un centenar de xics i xiques d'Educació Secundària Obligatòria de 8 centres educatius de la província de Castelló es donaren cita aquest dilluns al Parc Esportiu Sindical de Castelló de la Plana per participar en la fase final de la competició de Pilota a l'Escola, dins del programa de la Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General de l'Esport.
La instal·lació de la capital de la Plana va acollir a xics i xiques dels centres educatius IES Juan Bautista Porcar de Castelló de la Plana, Colegio Ntra. Sra. de la Consolación de Vila-real, IES Penyeta Roja de Castelló de la Plana, IES Gilabert de Centelles de Nules, IES Maestrat de Sant Mateu, IES Almenara, IES Betxí i IES Serra d'Irta d'Alcalà de Xivert.
Guanyadors
En la competició del Primer Cicle en categoria masculina, el triomf va correspondre a l’IES Penyeta Roja de Castelló de la Plana, per davant de l’IES Gilabert de Centelles de Nules, subcampió. L’IES Almenara es va fer amb el bronze.
Quant a la categoria femenina, l’IES Almenara es va imposar a l’IES Penyeta Roja. El tercer lloc va ser per al Colegio Ntra. Sra. de la Consolación de Vila-real.
Pel que fa a la competició del Segon Cicle, en categoria masculina el títol va ser per a l’IES Gilabert de Centelles. El subcampionat s'ho embutxacà l’IES Maestrat de Sant Mateu, mentre que l’IES Juan Bautista Porcar de Castelló de la Plana s'adjudicà la tercera posició.
En dones, l’IES Gilabert de Centelles també es va fer amb el triomf, en superar al Colegio Ntra. Sra. de la Consolación. El bronze va ser per a l’IES Serra d’Irta d’Alcalà de Xivert.
Quadre d'Honor
Primer Cicle Masculí
1r IES Penyeta Roja de Castelló de la Plana
2n IES Gilabert de Centelles
3r IES Almenara
4t IES Betxí
Primer Cicle Femení
1r IES Almenara
2n IES Penyeta Roja de Castelló de la Plana
3r Colegio Ntra. Sra. de la Consolación de Vila-real
4t IES Maestrat de Sant Mateu
Segon Cicle Masculí
1r IES Gilabert de Centelles
2n IES Maestrat de Sant Mateu
3r IES Juan Bautista Porcar de Castelló de la Plana
4t IES Serra Irta d’Alcalà de Xivert
Segon Cicle Femení
1r IES Gilabert de Centelles
2n Colegio Ntra. Sra. de la Consolación de Vila-real
3r IES Serra d’Irta d’Alcalà de Xivert
4t IES Juan Bautista Porcar de Castelló de la Plana
Calendari de finals
El dimecres 20, el Poliesportiu Municipal de Massalfassar acollirà la fase final de la província de València, mentre que el divendres 22 els millors equips alacantins disputaran la fase final al Poliesportiu d’Agost.
