PILOTA A L'ESCOLA

Castelló corona als centres més destacats de Secundària

El Parc Esportiu Sindical castellonenc va reunir a 8 centres educatius de la província en la fase final de la competició

El trinquet de Castelló va ser l'escenari de la fase final provincial de Secundària. / FEDPIVAL

FEDPIVAL

Castelló

Un centenar de xics i xiques d'Educació Secundària Obligatòria de 8 centres educatius de la província de Castelló es donaren cita aquest dilluns al Parc Esportiu Sindical de Castelló de la Plana per participar en la fase final de la competició de Pilota a l'Escola, dins del programa de la Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General de l'Esport.

La instal·lació de la capital de la Plana va acollir a xics i xiques dels centres educatius IES Juan Bautista Porcar de Castelló de la Plana, Colegio Ntra. Sra. de la Consolación de Vila-real, IES Penyeta Roja de Castelló de la Plana, IES Gilabert de Centelles de Nules, IES Maestrat de Sant Mateu, IES Almenara, IES Betxí i IES Serra d'Irta d'Alcalà de Xivert.

Guanyadors

En la competició del Primer Cicle en categoria masculina, el triomf va correspondre a l’IES Penyeta Roja de Castelló de la Plana, per davant de l’IES Gilabert de Centelles de Nules, subcampió. L’IES Almenara es va fer amb el bronze.

Podi masculí de Primer Cicle. / FEDPIVAL

Quant a la categoria femenina, l’IES Almenara es va imposar a l’IES Penyeta Roja. El tercer lloc va ser per al Colegio Ntra. Sra. de la Consolación de Vila-real.

Podi femení de Primer Cicle. / FEDPIVAL

Pel que fa a la competició del Segon Cicle, en categoria masculina el títol va ser per a l’IES Gilabert de Centelles. El subcampionat s'ho embutxacà l’IES Maestrat de Sant Mateu, mentre que l’IES Juan Bautista Porcar de Castelló de la Plana s'adjudicà la tercera posició.

Podi masculí de Segon Cicle. / FEDPIVAL

En dones, l’IES Gilabert de Centelles també es va fer amb el triomf, en superar al Colegio Ntra. Sra. de la Consolación. El bronze va ser per a l’IES Serra d’Irta d’Alcalà de Xivert.

Podi femení de Segon Cicle. / FEDPIVAL

Quadre d'Honor

Primer Cicle Masculí

1r IES Penyeta Roja de Castelló de la Plana

2n IES Gilabert de Centelles

3r IES Almenara

4t IES Betxí

Primer Cicle Femení

1r IES Almenara

2n IES Penyeta Roja de Castelló de la Plana

3r Colegio Ntra. Sra. de la Consolación de Vila-real

4t IES Maestrat de Sant Mateu

Segon Cicle Masculí

1r IES Gilabert de Centelles

2n IES Maestrat de Sant Mateu

3r IES Juan Bautista Porcar de Castelló de la Plana

4t IES Serra Irta d’Alcalà de Xivert

Segon Cicle Femení

1r IES Gilabert de Centelles

2n Colegio Ntra. Sra. de la Consolación de Vila-real

3r IES Serra d’Irta d’Alcalà de Xivert

4t IES Juan Bautista Porcar de Castelló de la Plana

Calendari de finals

El dimecres 20, el Poliesportiu Municipal de Massalfassar acollirà la fase final de la província de València, mentre que el divendres 22 els millors equips alacantins disputaran la fase final al Poliesportiu d’Agost.

