Faura i Quart se situen al capdavant de El Corte Inglés de galotxa
Els faurers són primers amb 19 punts mentre que els quarters empaten a 14 amb Montserrat
La novena jornada de Primera Carrer del 51é Campionat Autonòmic Trofeu El Corte Inglés de galotxa 2026 va deixar noves victòries per al CPV Borbotó, per a Mobles Guillén Faura A i per a Nou Splay Quart de les Valls, en un cap de setmana on els quarters se col·loquen de ple en la lluita per accedir a semifinals.
Quart de les Valls va aconseguir una meritòria victòria davant Electrofassar Massalfassar per 70 a 35 a casa. Els quarters són segons amb 14 punts mentre que els massalfassins se queden un lloc per darrere amb 13 punts.
Faura va imposar-se davant el CPV Albuixech per 70 a 30. Els faurers són líders destacats amb 19 punts mentre que els albuixequers estan en cinquena posició amb 10 punts.
També va sumar el triomf el CPV Borbotó, que va superar RK Palanca Fontestad Foios per un marcador de 70 a 45 al seu carrer. El conjunt borbotoner se manté cuer amb 5 punts pels 6 punts amb que se situen els foiers, sisens.
La pròxima jornada, la desena de la fase regular, enfrontarà a Massalfassar i Montserrat el divendres a les 18:30 hores, a CPV Albuixech i CPV Borbotó el dissabte a les 17:30 hores i a Foios amb el líder, Faura. Descansarà el segon, Quart de les Valls.
Categoría trinquet
Pel que fa a la màxima categoría en trinquet, Torrent va estrenar el seu caseller de triomfs i també van vèncer els dos primers, CPV La Baronia i Caixa Popular Manises A, que obrin espai entre els seus immediats perseguidors, a qui van derrotar.
Trinquet de Torrent va firmar una actuació molt completa davant Gabriel Luna Massalfassar B, aconseguint una victòria per 35 a 70. Els torrentins són penúltims amb 4 punts mentre que el conjunt massalfassí és cuer.
El líder, CPV La Baronia, es va tornar a mostrar intractable davant Traverauto Riba-roja (70-35). Els d’Algímia d’Alfara segueixen com a líders amb 15 punts pels 7 amb què se manté l’equip del Camp de Túria, que és tercer.
Per la seua banda, Caixa Popular Manises A també va sumar un triomf important després d’imposar-se per 70 a 30 a Lairabas Inversions Faura F. L’equip maniser és segon amb 12 punts. En canvi, els faurers pateixen la segona derrota consecutiva i estan quarts amb 7 punts.
La pròxima jornada serà la sisena de la fase regular i deixarà duels entre Caixa Popular Manises A i Traverauto Riba-roja, entre Gabriel Luna Massalfassar B i CPV La Baronia i entre Trinquet de Torrent i Lairabas Invers. Faura F.
La Rectoria, Benidorm, La Vall de Laguar i Orba, semifinalistes de la Lliga de llargues
Murla acaba líder de la fase regular de la Lliga de Palma
L’última jornada de la fase regular de la 42ª Lliga de llargues Trofeu Diputació d’Alacant 2026 va oferir victòries per a CPV La Rectoria, CPV Relleu, CPV La Vall de Laguar i CPV Benidorm, per a tancar la fase regular, a falta de que se celebren durant el pròxim cap de setmana les partides ajornades, que no canviaran els equips semifinalistes.
La Rectoria, Benidorm, La Vall de Laguar i Orba s’han guanyat estar en la següent ronda. Els de Sanet i Els Negrals finalitzen primers amb 29 punts la fase regular. Els benidormers han sigut segons amb 27 punts i els guarers estan tercers amb 25 punts. En canvi Orba, que en té 24 punts i és quart, té una partida per jugar i, en cas de guanyar-la, canviaria la classificació final i els enfrontaments de semifinals.
El pròxim cap de setmana servirà per a poder recuperar les partides ajornades i tancar oficialment la classificació de la fase regular per a poder donar pas a les semifinals.
Quant a la 34ª Lliga de Palma Trofeu Diputació d’Alacant 2026, la lligueta es va completar amb triomfs per a CPV La Rectoria, JVRC El Nel de Murla, CPV Tibi B i CPV Benidorm. A falta de la disputa de diverses partides ajornades, ha conclós la fase regular amb Murla, Tibi A, La Rectoria i Tibi B en els llocs que donen accés a semifinals.
Les partides que no es van poder disputar el seu día, se concentraran durant el pròxim cap de setmana. Hi ha diversos equips com ara CPV La Rectoria, CPV Benidorm, CPV La Vall de Laguar i CPV Sella que tenen dos encontres per jugar i altres com ara CPV Tibi A i CPV Orba, que els resta una partida.
Tot i això, només el CPV Benidorm pot tindre possibilitats de variar la classificació entre els quatre primers i estar en la següent ronda si guanya les seues dos partides i CPV La Rectoria o CPV Tibi B perden les seues.
Les partides ajornades de es disputaran entre els dies 23 i el 24 de maig. El dissabte, 23 de maig, a les 16:00 hores se jugaran els enfrontaments entre CPV Orba i CPV Tibi B i entre CPV La Vall de Laguar i CPV Benidorm. Per a les 17:30 hores està programat el duel entre CPV La Rectoria i CPV Sella.
Pel que fa al diumenge, 24 de maig, a les 16:00 hores estan previstes les partides entre CPV La Rectoria i CPV Benidorm, entre CPV Orba i CPV La Vall de Laguar, i entre CPV Sella i CPV Tibi A.
Servides les semifinals de la Lliga de raspall
Les eliminatòries d'anada es disputaran aquest cap de setmana i les de tornada es jugaran a final de mes
La 43ª Lliga de raspall Trofeu Diputació de València 2026 ha tancat la fase regular a les primeres categories, després de celebrar-se les partides ajornades per pluja de les últimes jornades. D'aquesta manera, les semifinals estan definides i es disputaran els dies 23-24 i 30-31 de maig, amb la mirada posada en les finals del 6-7 i 13-14 de juny.
En Primera masculina, Gavarda ha completat la lligueta en primera posició, amb la qual cosa s'enfrontarà al CPV Aielo de Malferit. La partida d'anada es jugarà aquest diumenge a les 11:00 hores a la Vall d'Albaida.
Per la seua part, Bicorp Es Raspall i Clínica Agustí Alzira, segon i tercer, iniciaran les semifinals aquest dissabte des de les 18:00 al trinquet alzireny.
En la categoria femenina, Massamagrell i Moixent han acabat com a campions dels seus respectius grups. Les de l'Horta Nord començaran el camí cap a la final el divendres a les 18:00 hores a Dénia, mentre que les moixentines ho faran el diumenge a les 19:00 davant Beniparrell.
Victòries per al Puig A i Quart a Primera de frontó parelles
Alzira, Almenara, Meliana, Montserrat i Alcàsser B s'imposaren a la sisena jornada en categoria femenina
El 39é Campionat Autonòmic de Frontó Parelles Trofeu Diputació de València 2026 va arrancar la segona volta de la fase regular amb la sisena jornada. Els dos primers classificats, Bvalve El Puig A i Quart de Poblet, van obtindre sengles triomfs i augmenten la seua distància respecte dels perseguidors, Bvalve El Puig B i La Pobla CIMA - Alfafar.
El Puig A va guanyar el duel 'fratricida' contra l'equip B pugenc per 41-23 i totalitza 14 punts. Segon és Quart, que va guanyar al CPV Almenara per 41-16 i suma 11 punts. El Puig B en té 6 i La Pobla CIMA - Alfafar, que va descansar, manté les 5 unitats.
En la categoria femenina, Alzira, Almenara, Meliana, Montserrat i Alcàsser B van ser els equips guanyadors a la sisena jornada.
El grup A està encapçalat per Almenara, amb 9 punts, seguit de Disid Alfara A, amb 8. Al grup B, el líder és Alzira, amb 18 punts, 7 més que Guadassuar, que ocupa la segona posició. Montserrat, amb una partida pendent, en té 9.
