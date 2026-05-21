Massalfassar tria als millors centres de Secundària de Pilota a l'Escola
El Poliesportiu Municipal massalfassí va reunir a 9 centres educatius de la província en la fase final de la competició
Un centenar de xics i xiques d'Educació Secundària Obligatòria de 9 centres educatius de la província de València es donaren cita aquest dimecres al Poliesportiu Municipal de Massalfassar per participar en la fase final de la competició de Pilota a l'Escola, dins del programa de la Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General de l'Esport.
La instal·lació massalfassina va acollir a xics i xiques dels centres educatius Colegio Santísimo Cristo de la Fe d'Alcàsser, Col·legi Santa Ana d'Algemesí, IES Sivera Font de Canals, Centre Privat Los Naranjos de Gandia, SES La Llosa de Ranes, IES l'Eliana, Col·legi Sant Cristòfor Màrtir de Picassent, IES Sollana Secció Joan Fuster i IES La Serranía de Villar del Arzobispo.
En la competició del Primer Cicle en categoria masculina, el triomf va correspondre al SES La Llosa de Ranes, per davant del Col·legi Santa Ana d’Algemesí, subcampió. L’IES Sivera Font de Canals es va fer amb el bronze.
Quant a la categoria femenina, l’IES Sollana Secció Joan Fuster es va imposar al SES La Llosa de Ranes. El tercer lloc va ser també per a l’IES Sivera Font de Canals.
Pel que fa a la competició del Segon Cicle, en categoria masculina el títol va ser igualmente per al SES La Llosa de Ranes. El subcampionat s'ho embutxacà l’IES Sivera Font de Canals, mentre que l’IES Sollana Secció Joan Fuster s'adjudicà la tercera posició.
En dones, el Colegio Santísimo Cristo de la Fe d'Alcàsser es va fer amb el triomf, en superar al Colegio Los Naranjos de Gandia. El bronze va ser per al Col·legi Santa Ana d’Algemesí.
L’alcalde de Massalfassar, Robert Margaix, el regidor Joan López i el vicepresident de la FPV Jesús Fontestad es van encarregar del lliurament de premis.
Aquest divendres 22, el Poliesportiu Municipal d’Agost acollirà la fase final de la província d’Alacant, amb la qual es posarà punt final a la competició de Secundària del curs 2025/26 del Programa Pilota a l’Escola.
Quadre d'Honor
PRIMER CICLE MASCULÍ
1r SES La Llosa de Ranes
2n Col·legi Santa Ana d' Algemesí
3r IES Sivera Font de Canals
PRIMER CICLE FEMENÍ
1r IES Sollana Secció Joan Fuster
2n SES La Llosa de Ranes
3r IES Sivera Font de Canals
SEGON CICLE MASCULÍ
1r SES La Llosa de Ranes
2n IES Sivera Font de Canals
3r IES Sollana Secció Joan Fuster
SEGON CICLE FEMENÍ
1r Colegio Santísimo Cristo de la Fe d'Alcàsser
2n Centre Privat Los Naranjos de Gandia
3r Col·legi Santa Ana Algemesí
