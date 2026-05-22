PILOTA A L'ESCOLA

Agost completa les fases finals de Secundària de Pilota a l'Escola

El Poliesportiu Municipal agoster va reunir a 5 centres educatius alacantins en la fase final provincial de la competició

Foto de grup al trinquet municipal d'Agost. / FEDPIVAL

FEDPIVAL

Agost

Un centenar de xics i xiques d'Educació Secundària Obligatòria de 5 centres educatius de la província d’Alacant es donaren cita aquest divendres al Poliesportiu Municipal d’Agost per participar en la tercera de les fases finals provincials de la competició de Pilota a l'Escola, dins del programa de la Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General de l'Esport.

La instal·lació agostera va acollir a xics i xiques dels centres educatius IES Andreu Sempere d'Alcoi, IES Serra Mariola de Muro d'Alcoi, IES Fra Ignasi Barrachina d'ibi, IES Nou Derramador d'Ibi i IES Jorge Juan d'Alacant.

En la competició del Primer Cicle en categoria masculina, el triomf va correspondre a l’IES Serra Mariola de Muro d'Alcoi, per davant de l’IES Fra Ignasi Barrachina d'Ibi, subcampió.

Podi primer cicle masculí. / FEDPIVAL

Quant a la categoria femenina, l’IES Serra Mariola de Muro d'Alcoi es va imposar a l’IES Nou Derramador d'Ibi. El tercer lloc va ser per a l’IES Andreu Sempere d'Alcoi.

Podi Primer cicle femení. / FEDPIVAL

Pel que fa a la competició del Segon Cicle, en categoria masculina el títol va ser igualment per a l’IES Serra Mariola de Muro d'Alcoi. El subcampionat s'ho embutxacà l’IES Jorge Juan d'Alacant, mentre que l’IES Nou Derramador d'Ibi s'adjudicà la tercera posició.

Podi Segon cicle masculí. / FEDPIVAL

En dones, l’IES Nou Derramador d'Ibi es va fer amb el triomf, en superar a l’IES Serra Mariola de Muro d'Alcoi. El bronze va ser per a l’IES Andreu Sempere d'Alcoi.

Podi Segon cicle femení. / FEDPIVAL

L’alcalde d’Agost, Juan José Castelló, i el regidor d’Esports, Ramón Martínez, van acompanyar a jugadors i jugadores durant les finals.

Amb aquesta jornada es completen les fases finals provincials i es posa punt final a la competició de Secundària del curs 2025/26 del Programa Pilota a l’Escola.

Quadre d'Honor

PRIMER CICLE MASCULÍ

1r IES Serra Mariola de Muro d'Alcoi

2n IES Fra Ignasi Barrachina d'Ibi

PRIMER CICLE FEMENÍ

1r IES Serra Mariola de Muro d'Alcoi

2n IES Nou Derramador d'Ibi

3r IES Andreu Sempere d'Alcoi

SEGON CICLE MASCULÍ

1r IES Serra Mariola de Muro d'Alcoi

2n IES Jorge Juan d'Alacant

3r IES Nou Derramador d'Ibi

SEGON CICLE FEMENÍ

1r IES Nou Derramador d'Ibi

2n IES Serra Mariola de Muro d'Alcoi

3r IES Andreu Sempere d'Alcoi

