Agost completa les fases finals de Secundària de Pilota a l'Escola
El Poliesportiu Municipal agoster va reunir a 5 centres educatius alacantins en la fase final provincial de la competició
Un centenar de xics i xiques d'Educació Secundària Obligatòria de 5 centres educatius de la província d’Alacant es donaren cita aquest divendres al Poliesportiu Municipal d’Agost per participar en la tercera de les fases finals provincials de la competició de Pilota a l'Escola, dins del programa de la Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General de l'Esport.
La instal·lació agostera va acollir a xics i xiques dels centres educatius IES Andreu Sempere d'Alcoi, IES Serra Mariola de Muro d'Alcoi, IES Fra Ignasi Barrachina d'ibi, IES Nou Derramador d'Ibi i IES Jorge Juan d'Alacant.
En la competició del Primer Cicle en categoria masculina, el triomf va correspondre a l’IES Serra Mariola de Muro d'Alcoi, per davant de l’IES Fra Ignasi Barrachina d'Ibi, subcampió.
Quant a la categoria femenina, l’IES Serra Mariola de Muro d'Alcoi es va imposar a l’IES Nou Derramador d'Ibi. El tercer lloc va ser per a l’IES Andreu Sempere d'Alcoi.
Pel que fa a la competició del Segon Cicle, en categoria masculina el títol va ser igualment per a l’IES Serra Mariola de Muro d'Alcoi. El subcampionat s'ho embutxacà l’IES Jorge Juan d'Alacant, mentre que l’IES Nou Derramador d'Ibi s'adjudicà la tercera posició.
En dones, l’IES Nou Derramador d'Ibi es va fer amb el triomf, en superar a l’IES Serra Mariola de Muro d'Alcoi. El bronze va ser per a l’IES Andreu Sempere d'Alcoi.
L’alcalde d’Agost, Juan José Castelló, i el regidor d’Esports, Ramón Martínez, van acompanyar a jugadors i jugadores durant les finals.
Amb aquesta jornada es completen les fases finals provincials i es posa punt final a la competició de Secundària del curs 2025/26 del Programa Pilota a l’Escola.
Quadre d'Honor
PRIMER CICLE MASCULÍ
1r IES Serra Mariola de Muro d'Alcoi
2n IES Fra Ignasi Barrachina d'Ibi
PRIMER CICLE FEMENÍ
1r IES Serra Mariola de Muro d'Alcoi
2n IES Nou Derramador d'Ibi
3r IES Andreu Sempere d'Alcoi
SEGON CICLE MASCULÍ
1r IES Serra Mariola de Muro d'Alcoi
2n IES Jorge Juan d'Alacant
3r IES Nou Derramador d'Ibi
SEGON CICLE FEMENÍ
1r IES Nou Derramador d'Ibi
2n IES Serra Mariola de Muro d'Alcoi
3r IES Andreu Sempere d'Alcoi
