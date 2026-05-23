Victoria i Ana tornaran a veure's en la final de l'Individual

Serà la quarta final consecutiva entre estes dos jugadores que van eliminar a Amparo i Mar en les semifinals disputades a Bellreguard

Victoria i Amparo, en les semifinals de Bellreguard. / FEDPIVAL

València

El trinquet de Bellreguard va acollir este dissabte la doble partida de semifinals del Campionat Individual de raspall femení 2026. Amb el bitllet en joc, l'experiència de les últimes dos finalistes es va fer valdre per a reeditar per quarta volta consecutiva el mà a mà entre Victoria i Ana.

La vigent campiona es va desfer d'Amparo en cinc jocs. La de Moncada va començar en el dau però Victoria, amb bastants problemes, va aconseguir trencar-li el primer. “Malgrat el resultat ha sigut una partida complicada, perquè al principi Amparo ha començat molt bé. Ella juga amb l’esquerra i has de canviar-li l'estil de joc. M'ha costat adaptar-me a buscar-li la dreta i poc a poc he anat agafant confiança”. La partida no va tindre més problemes per a l'actual número u, que quinze darrere quinze havia trobat la manera de fer-li mal a la seus rival i emportar-se un 25-00 que li retorna a una nova final de l'Individual.

Victoria fent el dau. / FEDPIVAL

Tampoc va tindre grans problemes una altra de les jugadores que sempre li disputen el tron a Victoria. Ana va superar en semifinals a una Mar de Bicorp que va intentar de totes les maneres possibles tornar a una final després de molts anys. No obstant això, la de Beniparrell ho va impedir en esta edició amb el mateix resultat que la seua pròxima rival (25-00). “Estic molt contenta d'arribar a una nova final. Mar ha fet una bona partida i alguns errors en l'Individual passen molta factura”. Ana es pronunciava també sobre el seu nou enfrontament contra Victoria: “Ja he provat moltes coses contra ella i encara no li he pogut guanyar. Enguany està en un gran estat de forma, millor que altres anys, tornaré a intentar-lo, a preparar-me durant la setmana i a veure si per fi puc guanyar la final”:

Ana i Mar en les semifinals de Bellreguard. / FEDPIVAL

Ana es prepara per al colp de raspall. / FEDPIVAL

Salva Palau i Giner aconseguixen les semifinals

A uns quilòmetres de Bellreguard, en el trinquet de Pedreguer, es va celebrar també l'última jornada de quarts de final del Grup A, on havien dos places per a quatre candidats. Amb tot obert i per definir, Salva Palau va tornar a dominar amb una gran exhibició davant Francés (60-25) Amb les galeries obertes en el dau i resto, el d'Alginet va gaudir impedint quinzes llargs. La seua potència i capacitat de descarregar el braç van ser suficients per a superar al de Petrer, que arribava amb escasses opcions encara guanyant la partida. Salva Palau aconseguia un resultat que li permetia no haver d'esperar al següent enfrontament per a classificar-se a semifinals.

Més tensió es respirava en la partida entre Giner i Alejandro, on el de Murla partia amb lleuger avantatge pels resultats anteriors. El de Montserrat estava completament obligat a guanyar i per més de dos jocs al seu rival. A Giner tampoc el va afectar la pressió i amb calma va anar completant cada joc, apagant a un Alejandro que no aconseguia fer-se al trinquet de Pedreguer.

Giner semblava sumar jocs amb una certa facilitat però en cada quinze deixava colps que posava a aplaudir l'escala de Pedreguer. La partida es va anar inclinant cap al campió de l'Individual 2024 de manera clara i aconseguint ficar-se en semifinals després de no poder jugar l'edició anterior.

Giner.

Giner. / FEDPIVAL

