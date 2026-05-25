Giner-José Salvador i Marc-Salva Palau, semifinals de l’Individual d’escala i corda 2026
Marc venç per la mínima a José Salvador ahir a Riba-roja i s’assegura el primer lloc del grup B . Els triomfs de Giner sobre Alejandro i de Salva Palau sobre Francés el dissabte a Pedreguer aclareixen els bitllets de la penúltima ronda al grup A
Cap de setmana intens de quarts de final del Campionat Individual d’escala i corda 2026 amb la celebració de les últimes partides, que decidien els quatre semifinalistes. Giner, com a primer del grup A, s’enfrontarà a José Salvador, segon del grup B, i Marc, primer del grup B, buscarà la final davant Salva Palau, segon del grup B.
El dissabte, Giner aconseguia una fase de quarts de final perfecta després de superar a Alejandro per 60 a 25 i endur-se el seu tercer triomf seguit que li ha deixat com a primer del grup A. A més a més, Salva Palau superava amb prou comoditat a Francés, per 60 a 25 també, i se feia amb el segon lloc del grup amb dos victòries.
Diumenge, al trinquet ‘El Rullo’ de Riba-roja, Marc se feia amb el primer lloc del grup A després de derrotar per un ajustat 60 a 55 a José Salvador en una partida de més dos hores, on Marc s’emportava un triomf titànic amb la cinquena pilota de partida que tenia davant un José Salvador que també s’ho va deixar tot en la canxa. El rest de Quart de les Valls va obtenir el primer avantatge gran de la partida amb 30-40 després de tres jocs consecutius. Tot i això, l’actual campió es va refer per a passar per davant i José Salvador va poder igualar a 50 i també a 55. Després del 30 a 30, el públic ha reconegut el gran esforç dels dos pilotaris, que estarán en semifinals com a primer i segon del grup B.
En l’altra partida del grup, que es va celebrar ahir de vesprada al trinquet de Benissa, Julio Palau s’emportava la victòria per 60 a 40 davant Puchol II en una bona partida de dos grans pilotaris que no passaran a semifinals.
Cal destacar que hui dilluns a les 13:00 hores, es realitzarà el sorteig oficial dels trinquets de les semifinals Les seus designades per a esta ronda seran: Divendres 29 de maig al trinquet Salvador Sagols de Vila-real i diumenge 31 de maig al trinquet de Vilamarxant.
A més a més, en el sorteig es determinarà el feridor assignat a cada jugador entre els quatre feridors oficials designats per a les semifinals: Andreu, Óscar, Muedra II i Oltra.
Victoria i Ana repeteixen final en l’Individual de raspall femení
Dissabte es van disputar a Bellreguard les semifinals del Campionat Individual de raspall femení 2026. Les dos favorites no van fallar i es van endur dos triomfs clars en partides sabateres.
Victoria s’emportava el bitllet per a la final, on defensarà títol davant Amparo per 25 per cap. El mateix feia Ana, que s’adjudicava el pas a la final davant Mar amb un tanteig de cinc jocs per cap.
El pròxim diumenge, 31 de maig, al trinquet de la Llosa de Ranes se disputarà primer la partida pel tercer i quart lloc, a les 10 hores, entre Mar i Amparo i, a continuació, a les 11:15 hores, serà la gran final pel títol Individual de raspall femení entre Victoria i Ana.
Emoció als quarts de final de raspall masculí
A falta d’una jornada per a saber quins són els encreuaments en semifinals del Campionat Individual de raspall masculí 2026, Tonet IV i Murcianet van ser els guanyadors el divendres a Piles, on van derrotar a Bossio (25-0) i a Vercher (25-15) i posen picant al grup A, sobretot el mitger de Castelló. Al grup B, Iván va derrotar a Seve (25-5) el dissabte a la Llosa de Ranes i Marrahí va vèncer a Lorja 25 per 5 al trinquet de Xeraco.
