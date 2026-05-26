Les semifinals de raspall deixen tot obert per a la tornada
Alzira, Gavarda, Dénia i Moixent prenen avantatge en les partides d'anada
Aquest cap de setmana s’han disputat les partides d’anada de les semifinals de Primera de la Lliga de raspall Trofeu Diputació de València 2026, tant en categoria masculina com femenina, amb quatre enfrontaments que deixen oberta la lluita pels bitllets per a les finals.
En Primera masculina, Clínica Agustí Alzira A va aconseguir una ajustada victòria davant Bicorp Es Raspall per 40 a 35 en una partida molt igualada que pareixia guanyada per l’equip local però els de la Canal de Navarrés, no van abaixar els braços i quasi remunten la partida, el finalista es decidirà en la tornada. També va colpejar primer CPV Gavarda, que es va imposar a domicili davant CPV Aielo de Malferit per 30 a 40 i partirà amb avantatge per al duel definitiu.
Pel que fa a la màxima categoria femenina, CPV Dénia va superar CPV Massamagrell per 40 a 25 en una partida en què les de la Marina Alta van mostrar-se molt sòlides per a encarar amb confiança la tornada. Per la seua part, Tapizados Calse Moixent Forn Llandete va firmar una contundent victòria davant Ajuntament de Beniparrell A per 10 a 40 i fa un pas important cap a la gran final.
Les partides de tornada decidiran els equips que disputaran les finals d’una competició que continua oferint un gran nivell en totes les categories.
Les 12 partides que proclamaran els nous equips campions es disputaran els caps de setmana del 6-7 i 13-14 de juny en el carrer de pilota ‘Regidor Vicent Mascarell’ del Real de Gandia.
Faura se destaca a El Corte Inglés de galotxa
Gran lluita per la segona plaça amb quatre equips en tres punts
Aquest cap de setmana s’ha disputat la desena jornada del Campionat Autonòmic Trofeu El Corte Inglés de galotxa en Primera Carrer. Les victòries han sigut per a CPV Albuixech, Lanzadera Montserrat A i Mobles Guillén Faura A, que despunta com a líder amb sis punts d’avantatge amb el segon.
Mobles Guillén Faura A va aconseguir el triomf fora de casa davant RK Palanca Fontestad Foios per un marcador de 30 a 70. Els faurers són primers amb 22 punts.
Electrofassar Massalfassar i Lanzadera Montserrat A van disputar un duel de poder a poder que es va haver de resoldre en l’últim joc (65-70). Els montserraters són segons amb 16 punts mentre que els massalfassins sumen un punts i marxen quarts amb 14 punts.
Així mateix, CPV Albuixech se clava de ple en la lluita per l’accés a semifinals després del seu triomf clar, per 70 a 25, davant CPV Borbotó. Els albuixequers se queden cinquens amb 13 punts mentre que els borbotoners són últims amb 5 punts.
Marquesat és líder en categoria femenina
Després de dos jornades disputades de la categoria de Primera Femenina, Ovocity Marquesat és el líder destacat amb 6 punts després del triomf que va sumar aquest cap de setmana davant CPV Godelleta per 70 a 20.
Les d’Alfarb van vèncer fora de casa i obtenen la segona victòria després de la que van aconseguir la primera jornada davant Justo Ballester Meliana H (70-45). La pròxima jornada, la tercera de la fase regular, amidarà a Justo Ballester Meliana H davant CPV Godelleta.
La Baronia manté el lideratge en trinquet
La sisena jornada de Primera de la modalitat en trinquet 2026 ha deixat una nova victòria del líder, CPV La Baronia, que continua encapçalant la classificació després d’imposar-se amb claredat a Gabriel Luna Massalfassar B per 15 a 70.
El conjunt de La Baronia suma així 18 punts i manté l’avantatge al capdavant de la taula, perseguit per Caixa Popular Manises A, que també va traure endavant la seua partida amb solvència davant Traverauto Riba-roja A per 70 a 30.
En l’altra partida de la jornada, Trinquet de Torrent A va aconseguir una important victòria davant Lairabas Inversions Faura F per 70 a 40. Amb aquest triomf, els torrentins igualen a set punts amb els seus rivals i amb Traverauto Riba-roja A en una zona mitjana de la classificació molt ajustada.
Definides les semifinals de les Lligues de llargues i palma
Laguar-La Rectoría i Orba-Benidorm seran els encreuaments de Primera de llargues
Arribem a la fase decisiva de la 42ª edició de la Lliga de Llargues Trofeu Diputació d’Alacant 2026 amb la disputa de les semifinals, que s’enceta aquest cap de setmana.
En Primera, després de les partides ajornades jugades aquest cap de setmana, els duels de semifinals d’anada i tornada seran entre CPV La Rectoria i CPV La Vall de Laguar, i entre CPV Orba i CPV Benidorm.
Les grans finals de la 42 edició de la Lliga de llargues se celebraran el cap de setmana del 21 de juny a Mutxamel.
A Primera de Palma, JVRC El Nel de Murla ha conclòs com a líder de la fase regular i se veurà les cares davant CPV Tibi B, quart classificat. Segon i tercer han sigut CPV Tibi A i CPV La Rectoria, que també mesuraran les forces en dos partides per saber qui és finalista.
Les finals de la 34 edició de la Lliga de Palma Trofeu Diputació d’Alacant 2026 se celebraran el cap de setmana del 13 i 14 de juny a la localitat de Mutxamel.
