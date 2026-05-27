Victoria i Ana tornen a trobar-se en la final de l'Individual 2026
Serà la sexta final del mà a mà protagonitzat per la vigent campiona i la de Beniparrell, la quarta de manera consecutiva. La final es jugarà el diumenge 31 de maig en el trinquet de la Llosa de Ranes a les 11:15h, la prèvia pel bronze serà a les 9:45h entre Amparo i Mar
La final de la 17ª edició del Campionat Individual de raspall femení tindrà com a protagonistes a Victoria i Ana. Dos jugadores que estan dominant la modalitat en els últims anys i que repetiran la lluita pel títol per sexta vegada, la quarta de manera consecutiva. El recentment estrenat Edifici Blau de la Generalitat Valenciana ha sigut l'escenari en el qual s'han congregat les finalistes, així com Amparo i Mar, que lluitaran pel bronze de la competició. Les dos partides es disputaran este diumenge 31 de maig en el trinquet de la Llosa de Ranes, a partir de les 9:45 hores amb la lluita pel bronze i la batalla pel títol a les 11:15 hores, partida televisada per À Punt.
L'acte ha comptat amb el director general d'Esports de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera; el coordinador de Pilota en la Generalitat, Tino Bendicho; i el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines.
Declaracions
Luis Cervera donava la benvinguda a les jugadores a la nova seu de l'esport valencià i felicitava el president de la FPV pel seu recent reelecció. “Ens fa molta il·lusió inaugurar esta nova casa amb una presentació de pilota de raspall femení. Dins dels esports que analitzem, és un on major creixement hi ha hagut i on la bretxa de gènere cada vegada és menor. Segur que serà una gran final. Vull aprofitar també per a felicitar a Vicent perquè ahir es va fer la proclamació. Això és senyal de tot el treball que es fa i el suport total que li ha donat la pilota. Continuarem programant i treballant de manera conjunta els pròxims quatre anys”.
En l'última dècada, l'Individual femení té un nom propi: Victòria. Huit campionats recolzen una jugadora que ja és llegenda d'este esport amb tan sols 24 anys. “Cada any és més difícil guanyar el títol, però esta competició és la que més gaudisc. Els últims dos van ser molt complicats. Guanye qui guanye, crec que les dos hem demostrat que ens ho mereixem”.
De blau, per quart any consecutiu davant Victoria, i bicampiona del mà a mà en 2016 i 2018, Ana de Beniparrell busca acabar amb la ratxa: “Porte moltes finals contra Victoria i encara no li he pogut guanyar. Durant estos anys he aprés moltes coses, també he provat cada final coses diferents i cada vegada em veig més prop de guanyar-li. El diumenge tornaré a donar-lo tot a veure si canvie el resultat d'altres anys”.
Per part seua, Vicent Molines, recentment reelegit com a president de la Federació de Pilota Valenciana, destacava l'esforç que han fet les jugadores tots estos anys. “És un honor estar en esta nova casa de l'esport. Conec a les quatre jugadores i les he vistes créixer. Agraïsc que continuen jugant a pilota i posant el llistó tan alt. Espere que siguen dos grans partides com les que estem acostumats a veure, ens heu fet connectar amb la partida fins a l'últim quinze. Vos desitge el millor a les quatre i que feu gaudir a tot eixe públic que encara no creu en el raspall femení”.
Mar i Amparo lluitaran pel bronze
Les dos mitgeres van caure en semifinals després d'un gran campionat i ara tindran l'oportunitat d'emportar-se el bronze. Mar va ser campiona del mà a mà en 2015 i ha disputat multitud de finals en l'última dècada. Mentres que Amparo va disputar la final de 2016 i en cada edició aconseguix aplegar a semifinals. La partida es jugarà com a prèvia este diumenge 31 de maig en el trinquet de la Llosa de Ranes (9:45 hores).
- El Valencia se mueve por Andrés García para reconstruir su lateral derecho
- Dos novedades para el centro de la defensa del Valencia CF 26/27
- A la desesperada: Los fichajes que 'promete' Florentino Pérez para aferrarse a la presidencia del Real Madrid
- El Valencia CF ata a uno de los mediocentros del futuro
- Nuevo entrenador para Osasuna
- Marcelino habla de una hipotética vuelta al Valencia
- El peligroso bucle de Arnaut Danjuma
- La tremenda falta de respeto de LaLiga con Luís Castro y el Levante UD