Ana, el triomf de la perseverància
La jugadora de Beniparrell aconsegueix el seu tercer títol Individual 8 anys després gràcies al seu triomf davant Victoria
El trinquet de la Llosa de Ranes va vibrar amb les dos millors pilotàries del nostre raspall, amb Ana molt més decidida i encertada que la valenciana
Ana de Beniparrell és la nova número 1 del raspall. Aquest diumenge, la subcampiona de les 3 últimes edicions es va imposar a Victoria, guanyadora dels 7 anys anteriors, i va capgirar la historia. El trinquet de la Llosa de Ranes va ser l’escenari on Ana va pujar per fi al lloc més alt del podi del mà a mà. La de Beniparrell va disputar una gran final, tot i que la reballada no la va afavorir, i va anar creixent-se i guanyant en confiança al llarg del duel, mentre Victoria es mostraba incapaç de reaccionar davant el vendaval blau.
Els dos primers jocs van respondre al previst, ja que tant la valenciana com la beniparrellina van retindre el seu traure amb prou solvència, fins i tot Ana amb dos tretes directes. Més li va costar a Victoria apuntar-se el 10-5, ja que la seua rival tornava totes les pilotes que anaven buscant la seua esquerra. En el quart lloc, Ana va haver de remuntar un 30-net en contra i va establir novament la igualada amb una pilotada al tamborí des del 3.
El cinqué joc va ser el més llarg i el moment clau de la final. 19 minuts, molt de piloteig, molts gestos de disconformitat amb el seu joc per part de les dos jugadores... i fins a 4 val que va alçar Ana per mantindre's amb vida. En canvi, la de Beniparrell aprofità el primer val del qual va disposar per avançar-se al marcador amb 15-10 i passar novament al dau.
Victoria ho va intentar, però no va trobar el camí per tornar-li-la a Ana. La valenciana va començar el sisé joc amb un quince, però Ana es va refer amb tres punts seguits i va tancar-lo amb una treta directa. El 20-10 ja li feia acariciar el títol amb els didals.
I així va ser. Novament des del rest, la de Beniparrell es va mostrar imparable, buscant el palquet constantment, amb una Victoria esgotada i impotent, algo inèdit en les finals anteriors. La valenciana ho va intentar, amb tretes directes, però era el dia d'Ana, i s'embutxacà el joc, el títol i el seu tercer Campionat Individual en un dia inoblidable.
El tercer lloc, per a Mar
En la partida pel tercer lloc, jugada abans de la final també al trinquet de la Llosa de Ranes, Mar va superar a Amparo per un clar 25-5 i es va penjar la medalla de bronze. Després de dos primers jocs igualats, Amparo va acusar molèsties a la cama i Mar en els 4 jocs seguënts es va imposar amb molta autoritat.
Al lliurament de trofeus van estar presents Pedro Cuesta, Diputat d'Esports de la Diputació de València; Francisco Andrés Cebolla, representant de Banca Instituciones CaixaBank a la Comunitat Valenciana; Carlos Gil, secretari autonòmic de Presidència de la Generalitat; Tino Bendicho, coordonador de Pilota Valenciana de la Generalitat; Salvi Pardo, alcaldessa de la Llosa de Ranes; Vicent Molines, president de la FPV; Elena Gómez i Susana Martínez, vicepresidentes de la FPV; i Pau Gallego, vicepresident de la FPV.
Salva Palau destrona al campió
Salva Palau va ser l'altre nom propi del dia després de derrotar a Marc en la segona semifinal de l'Individual 2026 d'escala i corda. El d'Alginet va aconseguir tancar una eliminatòria èpica a Vilamarxant que va transcórrer amb màxima igualtat. Amb el 30-30 i tots els jocs des del dau, Salva Palau va aconseguir el més difícil des de la resta per a després afermar també el segon joc consecutiu (30-40). El de Montserrat no va perdre de vista la partida encara que li costava fer mal al seu rival des del restoa. No obstant això, amb el 50-55, el vigent campió va estar a uno d'igualar la partida i passar al dau. Dos quinzes frenètics van evitar l'empat i un espectacular Salva Palau es feia amb el bitllet a la final.
