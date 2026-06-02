CONVENI

Masymas Supermercats i la FPV amplien la seua col·laboració

La signatura del conveni per a 2026 va tindre lloc a les oficines centrals de l'empresa, a Pedreguer, amb José Juan Fornés, Vicent Molines i els jugadors Pere, Giner, Tomàs II, Héctor i Vercher

Vicent Molines i José Juan Fornés, en companys dels pilotaris Vercher, Pere, Giner, Tomàs II i Héctor / FEDPIVAL

FEDPIVAL

Pedreguer

L'empresa masymas Supermercats i la Federació de Pilota Valenciana van signar aquest dimarts el conveni de col·laboració de 2026 per al desenvolupament de diverses activitats relacionades amb la pilota valenciana.

L'acte de signatura de l'acord es va celebrar a les oficines centrals de l'empresa, a Pedreguer, i va comptar amb la presència de José Juan Fornés, director general de masymas Supermercats; Vicent Molines, president de la Federació de Pilota Valenciana; i els jugadors professionals de la Marina d'escala i corda Giner, Pere, Tomàs II i Héctor; i Vercher, jugador de raspall.

José Juan Fornés i Vicent Molines, durant l'acte de signatura del conveni de col·laboració entre masymas Supermercats i la FPV per a 2026. / FEDPIVAL

El conveni de col·laboració de 2026 inclou, entre altres aspectes, el patrocini d'un equip de la Lliga Pro 1 d’escala i corda, l'organització del Trofeu masymas d'escala i corda i raspall o la celebració d'una partida d'escala i corda de caràcter benèfic a Pedreguer.

Final del Trofeu masymas Supermercats de raspall de 2025. / FEDPIVAL

Declaracions

Segons José Juan Fornés: "Masymas Supermercats i la Federació hem volgut reforçar el conveni i el suport a la pilota valenciana perquè és l'esport autòcton i volem donar suport a les tradicions locals. El meu pare era un gran aficionat i des de ben menut per a mi la pilota ha sigut molt important. Pedreguer és un exemple de poble referent de la pilota i des de masymas Supermercats volem posar un granet d’arena per a engrandir i fer-la més gran i fer-la que aplegue cada volta a més gent".

En paraules de Vicent Molines: " Aquest conveni és una manera de fusionar dos entitats que tenen l’ADN valencià com és l’empresa masymas Supermercats i la FPV, que serveixen com a dinamitzador social del nostre esport a tota la societat valenciana".

Els jugadors professionals presents van mostrar la seua satisfacció per la signatura del conveni. Segons Giner: "L’empresa masymas Supermercats és una gran aficionada a la pilota i sempre hem tingut molta vinculació i he rebut suport per la seua part".

La rúbrica de l'acord es va celebrar a les oficines central de masymas Supermercats a Pedreguer. / FEDPIVAL

