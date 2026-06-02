Servides les finals de la Lliga de raspall Trofeu Diputació de València
Bicorp-Gavarda i Moixent-Massamagrell seran els duels pels títols de Primera . Les 12 partides es disputaran els dies 6, 13 i 14 de juny en el carrer de pilota El Real de Gandia
El carrer de pilota Regidor Vicent Mascarell de El Real de Gandia serà l’escenari de les finals de la Lliga de raspall Trofeu Diputació de València 2026, que es disputaran els dies 6, 13 i 14 de juny amb la participació dels millors equips de les diferents categories masculines i femenines.
La programació arrancarà el divendres 6 de juny amb una intensa jornada de finals. A les 9:45 hores es jugarà la final de Quarta categoria femenina entre CPV Alcàsser D i Castelloner-Vicam B. A continuació, a les 11:00 hores, serà el torn de la final Cadet, que enfrontarà Pizzeria Martinelli Alzira E i La Llosa.
La final de Quarta masculina començarà a les 12:15 hores i mesurarà les forces entre Ecomuseo Bicorp i Dénia. Ja de vesprada, a les 16:00 hores, es disputarà la final de Segona masculina amb l’enfrontament entre Gavarda B i CPV Muro.
A les 17:30 hores arribarà una de les cites més esperades del cap de setmana amb la final de Primera masculina, que enfrontarà Gavarda i Bicorp Es Raspall. Els dos equips han signat unes semifinals molt diferents per a aconseguir el bitllet per a la gran final. Bicorp Es Raspall va haver de treballar de valent davant Clínica Agustí Alzira. En la partida d’anada, disputada a Alzira, els locals van aconseguir imposar-se després d’un duel molt igualat en què els bicorpins no van abaixar mai els braços i van arribar a igualar el marcador a 35. Finalment, els alzirenys es van emportar la victòria per la mínima. No obstant això, en la tornada, disputada en un carrer de Bicorp passat per aigua, els locals van mostrar la seua millor versió i van capgirar l’eliminatòria amb un contundent 40 a 10. Per la seua part, Gavarda va demostrar la seua solidesa davant Aielo de Malferit, imposant-se tant en l’anada com en la tornada per 30 a 40 i 15 a 40, respectivament.
Tot seguit, a les 19:30 hores, es jugarà la final de Primera femenina entre Massamagrell i Tapizados Calse Moixent Forn Llandete. Les de l’Horta Nord van protagonitzar una gran remuntada en semifinals davant Dénia. Després de caure en l’anada per 40 a 25, Massamagrell va saber aprofitar les dimensions més reduïdes del trinquet d’Algímia d’Alfara en la tornada per a imposar-se amb claredat per 15 a 40 i assegurar la seua presència en la final. A l’altra semifinal, Moixent va superar Beniparrell en una eliminatòria molt disputada. Les moixentines van colpejar primer amb una clara victòria per 10 a 40 en l’anada, però en la tornada es van trobar amb un Beniparrell que va lluitar fins a l’últim quinze. Finalment, la classificació es va decidir per un estret marge, demostrant la igualtat entre dos equips que van oferir una gran semifinal fins al final.
Les dos partides de Primera seràn televisades en directe pel Youtube de la FPV.
D’esta manera, les dos finals de la màxima categoria arriben amb quatre equips que han hagut de superar eliminatòries exigents i que buscaran posar el fermall d’or a una gran edició de la Lliga de raspall Trofeu Diputació de València.
La competició continuarà el dissabte 13 de juny. La jornada començarà a les 9:45 hores amb la final de Cinquena masculina entre Bonrepòs i Mirambell i La Vall. Posteriorment, a les 11:00 hores, es decidirà el títol de Tercera masculina, amb un atractiu duel entre La Vall i La Vall B que garantirà un títol per al club vallero. Finalment,la jornada acabarà amb la partida entre Castelloner A i Ajuntament de Beniparrell A en la categoria Sènior.
Les finals es completaran el diumenge 14 de juny amb tres partides. A les 16:00 hores es jugarà la final de Segona femenina entre Carlet Volea B i CPV Massamagrell B. A les 17:30 hores serà el torn de la final de Tercera femenina, que enfrontarà Ajuntament de Beniparrell B i Bicoroliva Bicorp.
Per últim, a les 19:00 hores es baixarà el teló de la competició amb la final de Sisena masculina entre Paraíso Natural Bicorp i Moixent Les Alcusses B, que posarà el punt final a tres jornades de gran pilota al carrer de pilota Regidor Vicent Mascarell de El Real de Gandia.
Les finals de l’Individual d’escala i corda Miarco aterren a Riba-roja
Puma i Moro disputaran la final de Primera categoria en una de les cites més destacades del campionat
El trinquet El Rullo de Riba-roja de Túria serà l’escenari de les finals de l’Autonòmic Individual d’escala i corda Trofeu Miarco 2026, una competició que durant les últimes setmanes ha reunit alguns dels millors jugadors de les diferents categories i que ja coneix gran part dels seus finalistes.
La gran final de Primera categoria es disputarà el dissabte 13 de juny a les 19.00 hores i enfrontarà Puma, del CPV Alfara, i Moro, del CPV Massalfassar. Els dos jugadors van aconseguir la classificació després de superar amb autoritat les seues semifinals, disputades a partida única. Puma va derrotar Jorge del CPV Torrent, per 60 a 30, mentre que Moro va véncer Xavi del CPV Manises per un contundent 60 a 25. El duel decidirà el nou campió de la màxima categoria de la competició.
En Segona categoria, la final enfrontarà David d’Almassora i Martín de Faura. En semifinals, David va superar David, de Castelloner, per 60 a 30, mentre que Martín va aconseguir el bitllet per a la final després de derrotar Ferran, de Riba-roja, per 30 a 60. La final es jugarà el dia 14 a les 10.00 hores.
Pel que fa a la Tercera, Fran d’Alfara del Patriarca, es mesurarà amb Carles de Sueca. Fran va deixar fora Pedro de Manises, per 35 a 60, mentre que Carles va superar Hugo també d’Alfara del Patriarca, per 60 a 35. El dia 14, a les 16.00 es disputarà la final.
En Quarta, Francisco de Bonrepòs i Mirambell és el primer finalista de la seua categoria. El segon pilotari que disputarà la final encara està per determinar. Les finals es jugaran el dia 13 a les 17:30 hores.
En la categoria Juvenil, Mario del CPV La Baronia, ja té assegurada la seua presència en la final després de superar Daniel d’Alfara del Patriarca, tant en l’anada com en la tornada de les semifinals. En l’eliminatòria entre Guiu de Castelló de la Plana, i Álex de Riba-roja, va estar igualada després dels resultats de 40 a 60 i 60 a 40 registrats en les semifinals, però finalment serà Guiu qui jugarà la final contra Mario el dia 14 a les 9:00 hores.
La final Femenina s’enfrontarà Ana de Bonrepòs i Mirambell a Meritxell de Marquesat. Les dos jugadores van ser les més destacades de la fase regular, que Ana va concloure en primera posició amb nou punts, mentre que Meritxell va acabar segona amb set.
En Veterans A, la final es disputarà el 10 de juny a les 19:30 hores entre Natalio de Torrent, i Félix de Dénia. Per la seua part, la final de Veterans B mesurarà José Luis d’Onda, i Luis de Torrent, el dia 14 a les 12:00 hores.
A falta de conéixer els horaris definitius d’algunes categories i els protagonistes de la final Juvenil i de Quarta categoria, el trinquet El Rullo es prepara per a viure unes jornades decisives que coronaran els campions de l’Autonòmic Individual d’escala i corda Trofeu Miarco 2026.
- El Valencia CF pone precio a Hugo Duro: operación que podría financiar una revolución en ataque
- Muriqi ya tiene un acuerdo con su próximo club
- Oficial: El Celta de Vigo se lleva una de las gangas del mercado de fichajes como agente libre
- Acuerdo cerrado: Segundo fichaje del FC Barcelona tras Antony Gordon
- El Valencia CF pierde su fórmula Mirandés de mercado
- El futuro de Enzo Barrenechea, ligado al de Samú Costa
- Dos exjugadores del Valencia CF, los ídolos de João Neves
- El Valencia CF cobra por la temporada Champions de Mosquera en el Arsenal