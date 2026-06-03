Giner i Sala Palau disputaran una final inèdita de l'Individual d'escala i corda 2026
El de Murla enfronta la seua segona final, mentres que per al d'Alginet serà la primera oportunitat. La final es jugarà el 7 de juny en el trinquet Pelayo a les (11:15h), mentres que Marc i Jose Salvador s'enfrontaran pel bronze el dissabte a Pedreguer
El trinquet de Pelayo acollirà este diumenge 7 de juny la gran final de la 41ª edició del Campionat Individual d'escala i corda. A partir de les 11:15 hores, partida televisada per À Punt, Giner i Salva Palau s'enfrontaran pel títol del mà a mà de 2026. Una final inèdita on el resto de Murla buscarà el seu segon Individual després d'aconseguir-lo en 2024, mentres que el d'Alginet tindrà la seua primera oportunitat de fer-se amb el trofeu més especial de la pilota. El bronze de la competició es disputarà el dissabte a les 18:30 hores en el trinquet de Pedreguer entre Marc i Jose Salvador.
Este dimarts ha tingut lloc la presentació en l'Edifici Blau de la Generalitat, on s'han citat els quatre jugadors. En l'acte han estat presents el director general d'Esports de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera; el subdirector general d'Esports, Jose Miguel Sánchez; el coordinador de Pilota en la Generalitat, Tino Bendicho; el Gestor Banca Institucions de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, Paco Andrés; el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines; el cap d'Esports d'À Punt Mèdia, Ricardo Cobo; i la cap de Programes d'Esports en À Punt, Yolanda Damiá.
Declaracions
Luis Cervera destacava en la seua intervenció l'esforç de tots els jugadors que disputen l'Individual: “Pel que hem vist durant el campionat està tot molt obert i les finals prometen molt a nivell esportiu. A mi m'agrada molt l'Individual perquè és on es veu més al jugador, tota la part física i tècnica, tot el que implica. La pilota és el nostre esport insignia, tractem de donar-li el màxim carinyo des de les institucions i esta és una de les grans partides de l'any”.
En la final, Giner arriba amb la confiança de qui ja ha fet rugir Pelayo amb este títol. El de Murla recorda a la seua versió de 2024, on es va coronar com el millor resto del moment. Després de la lesió que li va impedir jugar en 2025, torna a ficar-se en la final. En l'altre costat de la corda, Salva Palau ha demostrat un nivell que frega la perfecció. La seua velocitat i potència de colps porta complicant als seus rivals en els últims mesos i en semifinals va derrotar al vigent campió, Marc de Montserrat. Durant la presentació s'ha realitzat sorteig de feridor i dau, on Salva Palau ha triat començar des del dau i Giner a triat a Oltra com feridor, per la qual cosa Muedra II continuarà ferint per al d'Alginet.
Per part seua, Vicent Molines desitjava el millor als quatre jugadors que han aconseguit les semifinals. “Marc i Jose Salvador ja ens van donar un gran espectacle en quarts de final i segur que a Pedreguer tornen a repetir-lo. Respecte als finalistes, espere que Salva Palau puga mantindre eixos nervis en la seua primera final i puga desplegar el seu joc. I és una bona notícia tindre de tornada a Giner, que va guanyar en 2024 i no va poder l'anterior per lesió”.
Finalment, Paco Andrés, en representació de CaixaBank, reconeixia l'esforç que exigix el mà a mà: “Venim de celebrar una gran final en raspall femení i hui tornem a sentir eixe ambient tan especial que només té la pilota. Més enllà dels títols hi ha molt d'esforç darrere de cada partida i això és una cosa que tots els que sou ací coneixeu perfectament. Arribar fins ací no és gens fàcil i vos mereixeu un reconeixement enorme”.
Marc i José Salvador es juguen el bronze a Pedreguer
El trinquet de Pedreguer celebrarà este dissabte (18:30 hores) una altra gran partida entre dos jugadors que s'han quedat molt prop de la final. El de Montserrat arribava després de molts mesos de baixa i va apleagar a les semifinals. Després de caure davant Salva Palau, ara la revenja serà per la tercera plaça, on s'enfrontarà a un José Salvador que ha fet un gran campionat. El de Quart de les Valls arribava com a sorpresa a les semifinals en un grup molt complicat i es va quedar a les portes després de perdre contra Giner.
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