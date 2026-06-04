Presentades al Real de Gandia les finals de la Lliga de raspall 2026
Bicorp-Gavarda i Moixent-Massamagrell seran els duels pels títols de Primera en categories masculina i femenina. Les 12 partides es disputaran els dies 6, 13 i 14 de juny al carrer de pilota ‘Regidor Vicent Mascarell’
La Casa de la Cultura ‘Alcalde José Blay Espí’ del Real de Gandia va acollir aquest dimecres la presentació de les finals de la 43ª Lliga de Raspall Trofeu Diputació de València 2026, què es disputaran al municipi els dies 6, 13 i 14 de juny amb la col·laboració de l’Ajuntament i el Club de Pilota del Real de Gandia.
L’acte va comptar amb la presència de l’alcalde del Real de Gandia, Gustavo Mascarell; el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines; i el vicepresident de la FPV Pablo Esteve; a més de jugadors, jugadores i representants dels equips finalistes.
Declaracions
En paraules de Gustavo Mascarell, “per al Real de Gandia és un dia important rebre aquesta presentació de les finals i convertir-se durant tres dies en la capital del raspall. És una manera de promocionar un esport tan valencià com la pilota”.
Per a Vicent Molines, “vull felicitar a tots els i les finalistes per arribar fins ací i desitjar-los que gaudisquen de les finals i del Real de Gandia. Estem d'enhorabona perqué sumem una població que acull aquestes finals i amb una instal•lació extraordinària, on podrem gaudir durant tres dies les finals de la Lliga”.
Segons Pablo Esteve, “és un plaer tindre de nou les finals a la Safor. S'ha quedat un carrer espectacular, ample i ‘tapaet’. Espere que tots els i les finalistes gaudisquen dels dos caps de setmana i convide a tots a vindre al Real de Gandia”.
El carrer de pilota Regidor Vicent Mascarell de El Real de Gandia serà l’escenari de les finals de la Lliga de raspall Trofeu Diputació de València 2026, que es disputaran els dies 6, 13 i 14 de juny amb la participació dels millors equips de les diferents categories masculines i femenines.
Programació dissabte 6 de juny
La programació arrancarà el dissabte 6 de juny amb una intensa jornada de finals. A les 9:45 hores es jugarà la final de Quarta categoria femenina entre CPV Alcàsser D i Castelloner-Vicam B. A continuació, a les 11:00 hores, serà el torn de la final Cadet, que enfrontarà Pizzeria Martinelli Alzira E i La Llosa.
La final de Quarta masculina començarà a les 12:15 hores i mesurarà les forces entre Ecomuseo Bicorp i Dénia. Ja de vesprada, a les 16:00 hores, es disputarà la final de Segona masculina amb l’enfrontament entre Gavarda B i CPV Muro.
A les 17:30 hores arribarà una de les cites més esperades del cap de setmana amb la final de Primera masculina, que enfrontarà Gavarda, que torna a la final 3 anys després, i Bicorp Es Raspall, vigent campió i finalista de les 6 últimes edicions.
Tot seguit, a les 19:00 hores, es jugarà la final de Primera femenina entre Massamagrell i Tapizados Calse Moixent Forn Llandete, campió els dos últims anys.
Les dos partides de Primera seràn televisades en streaming a través del canal de Youtube de la FPV.
Dissabte 13 de juny
La competició continuarà el dissabte 13 de juny. La jornada començarà a les 9:45 hores amb la final de Cinquena masculina entre Bonrepòs i Mirambell i La Vall. Posteriorment, a les 11:00 hores, es decidirà el títol de Tercera masculina, amb un atractiu duel entre La Vall i La Vall B que garantirà un títol per al club vallero. Finalment,la jornada acabarà amb la partida entre Castelloner A i Ajuntament de Beniparrell A en la categoria Sènior.
Diumenge 14 de juny
Les finals es completaran el diumenge 14 de juny amb tres partides. A les 16:00 hores es jugarà la final de Segona femenina entre Carlet Volea B i CPV Massamagrell B. A les 17:30 hores serà el torn de la final de Tercera femenina, que enfrontarà Ajuntament de Beniparrell B i Bicoroliva Bicorp.
Per últim, a les 19:00 hores es baixarà el teló de la competició amb la final de Sisena masculina entre Paraíso Natural Bicorp i Moixent Les Alcusses B, que posarà el punt final a tres jornades de gran pilota al carrer de pilota Regidor Vicent Mascarell del Real de Gandia.
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