La Final de l'Individual s'ajorna a causa de les molèsties de Giner
L’informe dels serveis mèdics determinen que el jugador no es troba en les condicions òptimes per a disputar la final del pròxim 7 de juny
La final entre Marc Giner i Salva Palau passarà a disputar-se el dissabte 13 de juny de 2026 a les 18.00 hores al Trinquet de Pelayo
Una vegada realitzada la nova valoració mèdica prevista en el seguiment de l’estat físic del jugador Marc Giner, finalista del Campionat Individual Pro d’Escala i Corda 2026, la Federació de Pilota Valenciana comunica que l’informe dels serveis mèdics determinen que el jugador no es troba en les condicions òptimes per a disputar la final del pròxim 7 de juny.
D’acord amb els resultats obtinguts en les proves i valoracions efectuades, i atenent els criteris mèdics establerts pels serveis professionals de la Federació, la final entre Marc Giner i Salva Palau passarà a disputar-se el dissabte 13 de juny de 2026 a les 18.00 hores al Trinquet de Pelayo de València.
De conformitat amb la normativa vigent de la competició, que contempla la possibilitat d’ajornament de la partida final en cas de lesió degudament acreditada pels serveis mèdics designats per la Federació de Pilota Valenciana, l’entitat organitzadora ha acordat ajornar la Final de l’Individual Pro d’Escala i Corda 2026.
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La Federació de Pilota Valenciana lamenta les molèsties que aquesta decisió puga ocasionar als aficionats, patrocinadors, col·laboradors i mitjans de comunicació, agraint la seua comprensió davant una situació que respon exclusivament a criteris mèdics i a la protecció de la salut dels esportistes. En conseqüència, totes aquelles persones que desitgen sol·licitar la devolució de l’import de les seues entrades podran fer-ho fins al dilluns 8 de juny a les 23.59 hores, mitjançant els canals habituals d’atenció al públic.
Finalment, desde Fedpival afirmen que "desitgem una ràpida i completa recuperació a Marc Giner, així com la millor preparació possible tant per a ell com per a Salva Palau de cara a una final que representa una de les cites més destacades de la pilota valenciana professional".
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