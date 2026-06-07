Iván i Tonet es tornen a citar a la final del mà a mà
El d'Ontinyent va superar en semifinals a Murcianet, mentre que el del Genovés va eliminar a Marrahí
En escala i corda, Marc acaba tercer l'Individual i el Diputació de Castelló arranca amb victòria dels germans Palau i Pere
La final del Campionat Individual - Trofeu President de la Generalitat de raspall ja té protagonistes. Un any més, el quart consecutiu, Iván i Tonet, Tonet i Iván, es disputaran el títol del mà a mà després de ser els millors durant les eliminatòries prèvies i es citaran el pròxim diumenge 14 de juny al trinquet de Xeraco.
El passat divendres, al trinquet d'Oliva, Tonet es va imposar a Marrahí per 25-10. El mitger va tornar a demostrar que és pràcticament imparable al mà a mà. El vigent campió va començar des del dau però això no va ser avantatge, ja que Marrahí va aconseguir trencar-li el primer joc.
Els següents tres van ser per al del Genovés, que es va fer amb el 15-05 en el marcador. El de Castelló va recuperar terreny fent-li un altre joc, però Tonet IV no va concedir més i es fica en la seua setena final consecutiva de l'Individual.
"Ha sigut una partida molt dura. Julio ha jugat una barbaritat, ha aguantat molta pilota i m'ha sabut jugar molt bé. Hem tingut mala sort que hem perdut la pilota nova i en un trinquet tan gran es nota, però estic content amb la victòria", va destacar Tonet.
"Ara la final l'afronte com la primera, amb molta il·lusió. Estic content d'estar en una final més, aixó vol dir que estic en el bon camí", va afegir el genovesí.
Per la seua part, Iván va resoldre la classificació cap a la final per la via rápida. El rest d'Ontinyent es va imposar a Murcianet per 25-0 i jugarà la seua quarta final consecutiva, totes contra Tonet IV.
La reballada va dir blau, però Murcianet no va poder aprofitar eixe avantatge contra el seu rival i el mitger de Castelló tanca la seua participació en l'Individual amb una més que meritòria presència en semifinals, a falta de la partida pel tercer lloc que haurà de disputar contra Marrahí el proper dijous al trinquet de Castelló de Rugat.
"Pareix que la partida haja sigut fácil pel resultat, però les partides s'han de jugar. He començat fort, Murcianet ha tingut mala sort perquè han trencat algunes pilotes que han fet que fóra 15 meu, i això ha fet que jo pujara i ell baixara un poquet anímicament", va subratllar Iván.
"Tinc moltes ganes de jugar la final. Aplegar a una final és una alegria molt gran perquè veus que estàs fent les coses bé. Tant Tonet com jo venint demostrant que mereixem estar en la final i serà una partida molt bonica", va indicar el d'Ontinyent.
Escala i corda
El trinquet de Pedreguer va ser l'escenari de la partida pel tercer i quart lloc de l'Individual d'escala i corda, amb Marc i José Salvador com a protagonistes.
El campió de 2025 va tancar l'Individual amb una treballada medalla de bronze davant un José Salvador que creix respecte de les anteriors edicions. La partida va començar amable per al de Montserrat, però en l'últim tram el duel es va igualar i se'n va anar al joc definitiu (60-55).
En efecte, el de Montserrat va agarrar un avantatge de 3 jocs fins el 50-35. Ahí va ser quan el de Quart de les Valls va començar a jugar millor i va reaccionar per posar en dificultats al seu rival, però va ser Marc qui es va penjar el bronze.
Trofeu Diputació de Castelló
A la primera eliminatòria de quarts de final del Trofeu Diputació de Castelló 2026 es va imposar el trio sobre la parella. Julio Palau, Pere i Guillem Palau van guanyar al trinquet de Borriol davant Puchol II i Javi per 60-50 i es classifiquen per a les semifinals, a l'espera de rival.
La partida va començar de color roig, sense poder obrir grans diferències al marcador. A partir del 35-30 en contra la reacció blava es va traduir en domini a l'electrònic gràcies al bon treball col·lectiu, esforç que es va veure recompensat amb el bitllet per a les semifinals.
El dilluns, en Onda, i el dimecres, en Xilxes, es jugaran les altres partides d'aquesta fase de quarts. Al trinquet d'Onda es veuran les cares Diego i Nacho contra Pablo, Conillet i Monrabal II des de les 18:45 hores.
Prèviament es jugarà la segona semifinal de raspall femení (17:30) amb la partida Victoria-Júlia contra Clara-Mar-Mireia. Ana, Anabel i Marta es van classificar el divendres després de guanyar a Vila-real davant Àngela, Natalia i Amparo per 25-10.
Per la seua part, el dimecres, a Xilxes, Francés i Gimeno es citaran des de les 18:30 hores contra José Salvador, Àlvaro Mañas i Carlos per tancar la ronda de quarts de final. El millor dels equips eliminats també obtindrà el bitllet per a les semifinals d'aquest Trofeu Diputació de Castelló 2026.
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