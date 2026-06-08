Onda acull doble eliminatòria del Trofeu Diputació de Castelló
Este dilluns 8 de juny se celebren les semifinals de raspall femení a les 17.30 hores i els quarts de final d'escala i corda a les 18:45h
El Trofeu Diputació de Castelló 2026 arriba este dilluns 8 de juny al trinquet d'Onda amb una doble eliminatòria. A les 17:30 hores serà el torn per a la modalitat de raspall femení, amb Victoria i Júlia fent front al trio de Clara, Mar i Mireia per a aconseguir la final del campionat. La segona partida serà per a definir a un nou classificat a semifinals d'escala i corda, on Diego i Nacho s'enfrontaran a Pablo, Conillet i Monrabal II.
Raspall femení
La semifinal de raspall femení donarà un bitllet per a la final on esperen Ana, Anabel i Marta Muedra, que van inaugurar el campionat amb victòria per 25-10 davant Àngel, Natalia i Amparo en el trinquet de Vila-real. Ara serà el torn per a l'única parella del campionat, Victoria i Júlia. Un equip fort, on la finalista de l'Individual jugarà la seua primera partida després d'haver caigut derrotada després de molts anys al mà a mà. Amb ganes de refer-se en este trofeu, Victoria estarà acompanyada per una Júlia que ve de fer un gran Individual i que precisament va caure a les mans de la valenciana. Davant tindran a un trio molt segur amb Clara a la resta, Mar (bronze en l'Individual) i una Mireia Badía que esta vegada jugarà com a puntera després de ser finalista en la Lliga CaixaBank com mitgera.
Escala i corda
Una vegada finalitzada esta eliminatòria serà el torn per a la partida de quarts de final: Diego i Nacho contra Pablo, Conillet i Monrabal II. En l'equip de la parella, les mirades estaran posades en el resto local, que jugarà este campionat amb el número u dels mitgers. L'any passat els dos van caure en semifinals, però en equips distints. En el trio, este també serà un campionat especial per a Pablo de Borriol, que juga íntegrament a la seua província. En esta edició ho farà acompanyat de Conillet i Monrabal II, que van disputar la competició en 2025 en el mateix equip però no van poder superar els quarts de final.
La següent i última partida de quarts de final d'escala i corda es disputarà el dimecres 10 de juny en el trinquet de Xilxes, on Francés i Gimeno s'enfrontaran a Jose Salvador, Àlvaro Mañas i Carlos. Partida que arrancarà a les 18:30 hores. Tant Francés com Jose Salvador venen de jugar l'Individual, el de Petrer va caure en la fase de quarts, mentres que el de Quart de les Valls va quedar com a quart del rànquing després de caure en la batalla pel tercer lloc. La resta d'integrants de l'equip tornaran a reactivar-se després d'un mes sense competició oficial. En la parella, Gimeno arriba com a campió del Trofeu Diputació d’Alacant, mentres que en el trio tornarem a veure a Carlos i Àlvaro Mañas com mitger, que l'any passat es va fer amb el títol.
Cal destacar que, en esta competició, el segon millor equip eliminat en quarts de final tindrà la possibilitat de jugar la semifinal, precisament contra el qual guanye d'esta eliminatòria. Per eixe factor, Puchol II i Javi que van caure davant Julio Palau, Pere i Guillem Palau per 50-60 el passat dissabte, encara podrien continuar amb vida en el campionat si a Onda i Xilxes no milloren el resultat.
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