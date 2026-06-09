Bicorp i Massamagrell es coronen al Real de Gandia
El carrer de pilota 'Regidor Vicent Mascarell' va acollir la primera sèrie de finals, que es completaran aquest cap de setmana amb altres 6 partides. Gavarda, Alzira, Castelloner i novament Bicorp es van fer amb els títols de Segona masculina, cadet i quarta femenina i masculina
El passat dissabte es van celebrar al carrer de pilota 'Regidor Vicent Mascarell' 6 de les 12 finals de la 43ª Lliga de Raspall Diputació de València 2026.
Durant la jornada es van lliurar els títols de Primera masculina i Femenina, Segona masculina, Quarta masculina i femenina i la categoria Cadet.
finals
La final de Primera masculina va ser sense dubte la més emocionant i la més emotiva. En un carrer ple de gom a gom, amb autobusos arribats de Bicorp i de Gavarda, la partida pel títol masculí va durar quasi 2 hores tot i el 40-15 final.
L'equip de la Canal de Navarrés, amb Víctor, Mario i Borja, va revalidar el seu títol aconseguit l'any passat amb una dedicatòria molt especial. Nico Argente, jugador del conjunt bicorpí, va perdre la vida el passat mes de desembre en un accident i cap a ell i la seua familia van anar els homenatges més commovedors de la vetlada.
Per la seua part, Gavarda, amb Pau, Rafa i Verdú, va ser un finalista molt digne i va meréixer més en una final que reeditava la de 2023, quan van guanyar els gavardins al carrer del Genovés.
Pel que fa a Primera femenina, Tapizados Calse Moixent Forn Llandete no va aconseguir signar el triplet després dels campionats de 2024 i 2025. El CPV Massamagrell, amb Irene, Marta, Ariadna i Martina, es va imposar per 40-35 en el seu primer any en la categoria, ja que en 2025 es van proclamar subcampiones de Segona.
La partida va estar molt ajustada i va oferir opcions per a les dos formacions, però Vanessa i Aroa, la parella moixentina, no es va mostrar tan sòlida com en finals anteriors i s'hagueren de conformar amb el subcampionat.
A Segona categoria masculina, el CPV Gavarda B sí va poder emportar-se el triomf. Els de la Ribera Alta, amb Ximo, Jesús, Vicent, Adrián i Óscar, es va adjudicar el títol davant el CPV Muro, format per Saúl, Josep, Sergio i Kevin, pel resultat de 40-30.
Ecomuseo Bicorp va signar el doblet amb el títol de Quarta masculina. Raúl, Alexis, Andrés, Alex i Pablo es van sumar a l'homenatge al seu company Nico amb un clar triomf davant el CPV Dénia (Juanvi, Pau, Francisco, José Juan i Vicente) per 40-10.
A Quarta femenina la final va estar molt més emocionant. Amb dos equips formats per jugadores entre els 12 i els 14 anys, la partida va mostrar que la pilota femenina té molt de futur. El Castelloner Vicam B, amb Júlia, Natura i Júlia, superà per 40-35 al CPV Alcàsser D, integrat per Aina, Anna i Sarai.
Per últim, el títol Cadet se'n va anar també cap a la Ribera Alta. Pizzeria Martinelli Alzira E, amb Pablo, Marcos i Pablo, es va apuntar la victòria contra el CPV La Llosa de Ranes d'Álvaro, Christian i Miguel, per 40-20.
Autoritats
Al llarg del dia van participar en el lliurament de trofeus i medalles Gustavo Mascarell, alcalde del Real de Gandia; Cristina García, Vicent Signes i José Antonio Serisola, regidora i regidors del Real de Gandia; Francisco Gómez, alcalde, i Juan Zamorano, regidor de l'Ajuntament de Massamagrell; Nuria Mengual; alcaldessa de Bicorp; Vicent Molines, president de la Federació de Pilota Valenciana, les vicepresidentes Susana Martínez i Susana Serrano i els vicepresidents Pablo Esteve i Basilio Sánchez.
Calendari
Les finals de la 43ª Lliga de Raspall Diputació de València 2026 tindran la continuïtat el pròxim cap de setmana. El dissabte de matí es jugaran les finals de Cinquena i Tercera masculina i Sènior femenina, mentre que el diumenge de vesprada es disputaran les partides de les categories Segona i Tercera femenina i Sisena masculina.
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