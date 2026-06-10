Éxito de l’Escola de Pilota de La Nucía en la Liga Xperiens

El pasado fin de semana “L’Escola de Pilota Valenciana” de La Nucía participó con éxito en las finales de la Liga Xperiens, celebradas en el trinquet de Benidorm. La escuela nuciera obtuvo grandes resultados consiguiendo proclamarse campeones en las categorías de Benjamín e Infantil, además quedaron subcampeones en Cadete-Juvenil. Este campeonato ha reunido a 8 escuelas de la provincia de Alicante y más de 250 participantes.

Durante toda la jornada se vivieron partidas muy emocionantes y un gran ambiente “de pilota” en el trinquet, donde familias, entrenadores y seguidores disfrutaron del esfuerzo y la evolución de los jugadores y jugadoras. Destacar la brillante actuación de L’Escola de Pilota Valenciana de La Nucía que llegó a las finales con cuatro equipos, demostrando el crecimiento y la evolución de la base nuciera en el deporte de la Pilota Valenciana.

Buenos resultados

En esta edición han participado un total de ocho escuelas: La Nucía, Polop, Finestrat, Benidorm, Castalla, Petrer, El Campello y Agost, reuniendo a más de 250 participantes y consolidando una competición que continúa creciendo tanto en participación como en ilusión entre los más jóvenes. La delegación nuciera demostró el nivel de esta escuela llevándose dos títulos: Benjamín e Infantil. Además, los Cadetes-Juveniles quedaron subcampeones del torneo, disputando grandes partidas. Los pre benjamines lograron una meritoria cuarta posición y el segundo equipo de infantil también destacó con un tercer puesto.

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Estas finales se disputaron el pasado fin de semana en el trinquet de Benidorm, donde se vivió una gran jornada de deporte y convivencia entre las y los participantes.